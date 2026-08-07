Policía investiga la muerte de un hombre con signos de estrangulamiento en un domicilio de Madrid

Fallece un hombre de avanzada edad con lesiones compatibles con estrangulamiento en un domicilio de Madrid - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de entre 70 y 80 años cuyo cuerpo ha sido localizado este viernes en un domicilio de la calle Valentín Aguirre, en Madrid, con lesiones compatibles con un estrangulamiento.

El aviso a los servicios de emergencia se ha producido a las 14.54 horas por parte de un familiar y, a la llegada de los sanitarios del SUMMA 112 a la vivienda, en la calle Valentín Aguirre, únicamente han podido confirmar su fallecimiento. La víctima presentaba lesiones compatibles con un estrangulamiento, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar también se ha desplazado un equipo de apoyo psicológico del SUMMA 112, que ha atendido a los familiares del fallecido.