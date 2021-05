La Policía localizó en la hoguera que se hizo en la nave las prótesis mamarias y un colgante de Heidi Paz

La maleta sigue intacta desde el crimen y su olor es apreciable desde la sala de vistas

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional localizó en la hoguera con la que el presunto homicida César Román Viruete, alias el 'Rey del Cachopo', trató de eliminar todo rastro del torso de Heidi Paz oculto en una maleta las prótesis mamarias de la víctima y un colgante plateado en forma de corazón que pertenecía a la joven.

El jurado popular de la Audiencia de Madrid que enjuicia los hechos ha escuchado en la sexta sesión la testifical de los policías que participaron en la inspección ocular de la nave industrial de la calle Sebastián Gómez y en la detención de Román en un bar de Zaragoza donde trabajó bajo una identidad falsa.

En la inspección ocular, los agentes de Policía Científica recogieron ADN del cadáver, de la maleta, dos botes de sosa cáustica, entre otros efectos recogidos y mandados al Laboratorio de Biología de ADN de la Comisaría General de Policía Nacional.

También se recogió un cuchillo descatalogado con restos de sosa cáustica y con el que habría cortado los senos al cuerpo para dificultar su identificación.

De hecho, en la hoguera que se localizó en el hueco del montacargas --de unos cuatro metros-- había "una sustancia gelatinosa" que serían las prótesis y un colgante en forma de corazón en el lateral derecho del montacargas.

El jefe del Grupo Sexto de Homicidios manifestó ayer que se halló el perfil genético de César en la maleta de la nave. El ADN se localizó en las asas de la maleta y en el cierre.

Otra de las responsables de la investigación ha detallado la inspección ocular que se realizó una vez que llegó la comisión judicial con el médico forense y el juez de guardia.

"De la maleta salían fluidos y se abrió la tapa con unas varillas que había al lado. Se da el aviso. Se localizó un cuchillo de cocina cerca de maleta y se localiza una hoguera. Se trataba de quemar objetos de la víctima. También había un colgante en forma de corazón", ha precisado.

La maleta, que no ha sido limpiada desde el crimen, ha sido exhibida a la policía compareciente, momento en el que la presidenta del tribunal se ha pronunciado sobre el olor que desprende e incluso ha indicado que más tarde se limpiaría un líquido que ha llegado a salir ensuciando el suelo.

La testigo ha manifestado que la chica no tenía nada que ver ni con organizaciones criminales ni con bandas latinas, indicando que en un ajuste de cuentas a la víctima no se le anula todo signo de identificación como se hizo en este caso.

En su declaración, Román manifestó que la joven vino a España huyendo de la Mara 13 en Honduras y que ya en nuestro país colaboraba con una banda dedicada al vuelvo de drogas, un extremo que la Policía niega de forma rotunda.

"OS ESTABA ESPERANDO"

Otro de los agentes que participó en la detención del acusado en el bar 'Gerardo' de la capital aragonesa ha relatado que hubo un aviso después de que la dueña le identificara tras verle en un programa de Telecinco.

A su llegada, entraron en la cocina y le dijeron: "hola César". "Nos dijo que no llevaba documentación y se le trasladó. Nos dijo que nos estaba esperando desde hacía tiempo. Vimos que coincidía ojos, rasgos, altura... Pero no se procede a la lectura de derechos hasta que no se le identifica plenamente en comisaría", ha señalado.

Su testimonio ha sido corroborado por los otros dos policías que participaron en la detención del acusado y en su posterior identificación en comisaría.