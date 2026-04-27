La Policía Municipal compra 25 nuevos vehículos para modernizar la flota con una inyección de 2,8 millones - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha presentado en el Escuadrón de Caballería los 25 nuevos vehículos adquiridos por 2,8 millones de euros para seguir modernizando la flota de la Policía Municipal.

Se trata, en concreto, de cuatro camiones para el traslado de caballos y de 21 furgonetas que irán a distintas comisarías y servicios policiales, "un paso más en el histórico refuerzo de la Policía Municipal que se viene llevando a cabo desde 2019", con la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, ha indicado Sanz, que ha remarcado que la flota del Cuerpo ha pasado de los 1.058 vehículos a 1.198, esto es, 140 más.

La compra se ha hecho a través de dos lotes. El primero incorpora un total de 21 furgonetas, con la característica común de que están configuradas en su parte trasera bien como oficinas de trabajo, destinadas en algunos casos a atender a la ciudadanía y, en otros, para poder realizar el trabajo técnico y especializado de los agentes.

Ocho de ellas prestarán servicio como Oficinas de Atención al Ciudadano en Comisarías Integrales de Distrito (CID), otras ocho serán utilizadas por la Policía Judicial de Tráfico, y las cinco restantes irán a labores de la Comisaría de Gestión de la Diversidad, de la Comisaría de Coordinación Judicial, de la Comisaría de Medio Ambiente, de la Sección de Apoyo Aéreo y de la Comisaría de Apoyo Vial y Transportes.

CUATRO CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE CABALLOS

El segundo lote consta de cuatro camiones, con cabina doble y capacidad para el transporte de seis caballos cada uno de ellos. Estos vehículos sustituyen a los cuatro camiones existentes hasta la fecha, que tenían entre 19 y 22 años.

En el caso de vehículos de Policía Municipal se han incorporado desde 2019 hasta 331 vehículos nuevos en propiedad, con una inversión de 10,7 millones de euros, así como 753 vehículos en la modalidad de renting (472 patrullas y 281 camuflados) con una inversión de más de 51 millones. En global han sido 61,7 millones de euros destinados a renovar la flota. Estas adquisiciones incluyen vehículos híbridos, eléctricos, furgonetas, motos, bicicletas e, incluso, autobuses y pick-up.

Actualmente se está tramitando un contrato de suministro de dos vehículos (eléctrico e híbrido), dotados de plataforma para el traslado de señalización y vallas para el Cuerpo de Policía Municipal. Son especialmente necesarios, ha explicado, dado que al no emitir gases contaminantes ni partículas permiten su acceso sin limitaciones a todas las vías públicas comprendidas en las zonas de bajas emisiones de la ciudad.

MÁS PLANTILLA

Pero además de los vehículos se han reforzado también la plantilla. "Hemos convocado, desde 2019, 2.800 plazas, el equivalente a un tercio de la plantilla, hemos construido ocho comisarías y hemos instalado casi la mitad de las 404 cámaras de vigilancia de la ciudad, entre otros aspectos", ha indicado Inma Sanz.

"Sabemos que, si damos a los hombres y mujeres de la Policía Municipal los mejores medios, ellos devolverán el esfuerzo multiplicado por diez, y así Madrid seguirá siendo una ciudad segura", ha concluido.