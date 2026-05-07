Policía Municipal descarga las 'táser' 17 veces desde 2020, dispositivos que actualiza ahora el Ayuntamiento

El Ayuntamiento renueva los dispositivos electrónicos de control ('táser') con los que cuenta la Policía Municipal de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha descargado sus dispositivos electrónicos de control (DEC, también conocidos como 'táser') en 17 ocasiones de las 180 veces que han activado su protocolo, dispositivos que junto a sus cámaras corporales vinculadas serán renovados por el Ayuntamiento de Madrid durante este año y principios del año del 2027.

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado este jueves el contrato de suministro de las 'táser', ha informado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha añadido que se trata de 258 nuevos DEC y de 700 cámaras personales, con un gasto plurianual de más de 1,9 millones de euros (1.976.655).

En concreto, desde 2020, los agentes han activado el protocolo de 'táser' un total de 180 veces, de ellas en 28 ocasiones los han tenido que desenfundar y solo 17 veces se vieron obligados a descargar su carga incapacitante temporal tras no deponer su actitud los requeridos.

"Es decir, en el 90% de los casos la activación del protocolo 'táser' bastó para solventar la situación por los agentes municipales", ha subrayado Sanz.

El contrato incluye el suministro de estos dispositivos, de las cámaras y de sus elementos complementarios (cartuchos, baterías, cartucheras, licencias para su uso con el software que gestiona los dispositivos, las videograbaciones, etc.), así como la garantía, el soporte y el servicio posventa durante su vida útil.

Asimismo, ha resaltado que la Policía Municipal es uno de "los cuerpos de referencia a nivel europeo" en la utilización de estos dispositivos, incorporados al cuerpo madrileño "antes que en otras policías de otras administraciones de mayor tamaño".

"El Ayuntamiento dotó a la Policía con estos dispositivos de alto poder disuasorio en el primer mandato del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el objetivo de que pudieran abordar con ellos situaciones críticas con una alternativa moderada, bajo los principios de proporcionalidad y oportunidad", ha recordado Sanz.

LAS CÁMARAS GRABAN LAS SITUACIONES PARA GARANTIZAR "SU CORRECTO USO"

Antes de utilizar estos dispositivos, los agentes llevaron a cabo una formación previa para poder "portarlos y utilizarlos". Las cámaras corporales asociadas graban las intervenciones desde que se desenfunda el 'táser' con el objetivo de garantizar "su correcto uso".

Los policías municipales, tras formarse con los primeros DEC que llegaron, comenzaron a portarlos a finales de 2020, repartiéndose entre las 22 comisarías de distrito y otras unidades del cuerpo.

"Las 'táser' sirven, por lo tanto, para resolver situaciones de alto riesgo y gravedad, contando con un indudable poder disuasorio", ha argumentado, ya que su uso se reserva para "intervenciones límite con grave peligro para la vida o integridad física de las personas en las que se opta por un medio proporcionado y garantista" para la seguridad de todos. "En virtud de "los principios policiales de congruencia, proporcionalidad y oportunidad, en vez de emplear armas de fuego", ha añadido.

Sanz ha resaltado también la exhaustiva formación previa que precisan los policías municipales para poder manejar los DEC. Una formación que los 72 instructores acreditados con los que cuenta la no sólo dan a los propios agentes madrileños, sino también a centenares de funcionarios de diferentes administraciones, comunidades y ciudades en los casi 170 cursos formativos realizados hasta la fecha.

"Todos ellos se forman, además, en un centro de referencia en toda España como es nuestro Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse)", ha hecho hincapié.

COMPROMISO CON LOS MEJORES MEDIOS Y AVANCES TECNOLÓGICOS

La también portavoz ha subrayado el compromiso del Gobierno de Almeida para dotar de "los mejores medios" a los cuerpos de seguridad y emergencias de la ciudad, también con novedades tecnológicas y la formación adecuada que mejoran "su trabajo diario y la actividad policial", contribuyendo a hacer de Madrid "una ciudad segura, pese a los desafíos en esta materia que hay que seguir afrontando".

Entre estos medios, ha citado los sistemas de videovigilancia operados por Policía Municipal (que en los últimos años ya incorporan Inteligencia Artificial para hacerlos más efectivos); la creación y constante refuerzo de la Sección de Apoyo Aéreo, con drones equipados incluso con cámaras térmicas o visión nocturna; los nuevos sistemas informáticos, o los guantes detectores de metales.