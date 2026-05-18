La Policía Municipal de Madrid ya ha intervenido en 200 actuaciones por tenencia de armas en lo que va de año

La vicealcaldesa, Inma Sanz, comprueba las armas blancas incautadas por la Policía Municipal en 2026 (enero-abril). - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha presentado este lunes el balance en lo que va de año de la actividad de la Policía Municipal de la capital, que ya ha intervenido en 200 actuaciones por tenencia de armas, mayoritariamente armas blancas.

Sanz ha presentado esta información en un acto en la Jefatura de la Policía Municipal de Madrid, donde ha felicitado a los agentes municipales que han llevado a cabo diversas de estas intervenciones en el primer periodo del año, por su trabajo y su "actitud profesional y valiente".

Entre estas actuaciones, destaca la resolución de la amenaza a los vecinos de un inmueble de Villaverde por parte de un hombre con un arma blanca, para lo que los agentes tuvieron que hacer uso de su dispositivo electrónico de control (DEC o 'táser') por su agresividad y corpulencia.

También, la incautación de varios kilos de droga y numerosas armas en tres narcopisos en Puente de Vallecas o la intervención de varios agentes, junto a efectivos de la Policía Nacional, tras una reyerta multitudinaria con presencia de armas blancas en una plaza vallecana que se saldó con la detención de un menor de edad, que poseía un cuchillo de 34 centímetros y reconoció pertenecer a una banda juvenil violenta.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, además de intervenir por tenencia de armas, la Policía Municipal de Madrid ha ejecutado entre enero y abril 574 intervenciones relacionadas con las personas, 1.227 con el patrimonio y 2.789 por tenencia y consumo de drogas.

El cuerpo municipal también ha detenido e investigado en este inicio de año, entre otros, a 105 personas por lesiones; 131 por violencia de género; 22 por abusos y agresiones sexuales; 81 por amenazas; 76 personas por robos con violencia e intimidación; 63 por delitos contra el patrimonio; 47 por delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial; 265 contra la salud pública; 1.784 contra la seguridad vial; 81 personas por falsedad documental; y 82 por atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Además, se han llevado a cabo 2.464 actas y denuncias por protección a los consumidores y usuarios por venta ambulante ilegal en la vía pública, así como 6.772 inspecciones y actuaciones y 11.079 denuncias en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los agentes tutores de Policía Municipal, además, han mantenido entre enero y abril un total de 1.772 contactos en centros escolares e instruido 537 expedientes para velar por la seguridad de los chavales en esos entornos.

Así, la vicealcaldesa ha agradecido a los agentes de la Policía Municipal de Madrid y ha asegurado que el Ayuntamiento va a "seguir trabajando" para dotar al cuerpo de "las mejores tecnologías", así como de las reformas legales que puedan llevar a cabo para "mejorar sus condiciones de trabajo".

INCREMENTO EN LA TENENCIA DE ARMAS BLANCAS

Ante el incremento en los últimos meses de las intervenciones policiales por tenencia de armas blancas en la capital, la vicealcaldesa ha mostrado su "preocupación" y ha afirmado que se necesitan "modificaciones legales" para sancionar "más y mejor" este delito.

"Me consta que hay distintas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que se puedan endurecer las sanciones y la normativa relativa tanto a la tenencia de esas armas como, por supuesto, a su utilización", ha apuntado.

Además, Sanz ha subrayado la necesidad de sancionar más duramente la reincidencia, ya que "no es comprensible" que los agentes de policía "detengan 30 o 40 veces a la misma persona y no tenga una sanción que sea suficientemente contundente como para que se le retire" de las calles de la ciudad.

"Creo que, sobre todo, la respuesta tiene que ver también con una mayor presencia policial en determinados barrios y para eso necesitamos incrementar nuestros efectivos en Policía Municipal. También la Policía Nacional necesita tener más agentes en las calles. Pero fundamentalmente necesitamos darles herramientas que hagan que sea más ejecutiva y más operativa esa labor", ha añadido.

COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Tras la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno el pasado 8 de mayo en el marco de la situación de inseguridad en el entorno del parque Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas, la vicealcaldesa ha asegurado que existe un refuerzo policial llevado a cabo "desde hace mucho tiempo".

"Estamos en tres turnos con presencia reforzada en toda esa zona del distrito. Parece ser que en esa reunión efectivamente lo que hubo es un compromiso por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, de un refuerzo de Policía Nacional y lo que confío es que sea así, que sea ejecutivo y que sea efectivo", ha manifestado.

Asimismo, Sanz ha hecho hincapié en la necesidad de la delegación del Gobierno de "atajar" la venta y el tráfico de drogas "para que mejore sustancialmente la situación del barrio y la preocupación que tienen los vecinos ante la sensación de inseguridad que están percibiendo, que es absolutamente real".

"Hay que ir al fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión en este caso es el tráfico de drogas en esa zona, impedir esos narcopisos, esos puntos de venta que están en ese entorno. Y ahí hay un compromiso para incrementar esa presencia policial. Espero que por una vez se cumpla con lo que se dice", ha concluido.