La Policía Municipal realizó 147.459 pruebas de alcoholemia en 2025 que dieron negativo en el 97% de los casos

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, felicita la Navidad a los trabajadores, en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), a 24 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegad - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal realizó 147.459 pruebas de alcoholemia en 2025, entre las que se hacen de oficio, en accidentes o en infracciones, siendo un 19% más que en el año precedente y dando negativo en el 97% de los casos.

Un total de 351 fueron positivas y 152 conductores se negaron a hacer la prueba. En el primer trimestre de este año se han hecho ya 41.856 test de alcoholemia, de los cuales también el 97,4% han tenido un resultado negativo.

Son datos aportados por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se ha aprobado autorizar el contrato de servicios de mantenimiento de los equipos de alcoholemia con un gasto plurianual de más de 700.000 euros.

La Policía Municipal cuenta con 59 equipos evidenciales para la prueba de alcohol en aliento, los denominados etilómetros, y 74 equipos de cribado rápido para la prueba de alcohol en aliento, los alcolímetros. Estos equipos deben estar disponibles 24 horas al día, los siete días de la semana.

Sanz ha recordado que es necesario que, "además de adquirirlos, tengan un mantenimiento que sea seguro para garantizar la efectividad y reparar las heridas mecánicas o eléctricas, subsanar los fallos de software que se puedan producir", todo ello incluido en este contrato.