La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas y detiene a tres personas

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que sus agentes desmantelaron a finales del mes de noviembre un nuevo narcopiso situado en el madrileño distrito de Puente de Vallecas, donde además detuvieron a tres personas por un posible delito contra la salud pública.

Los agentes registraron la vivienda tras tener conocimiento de que se trataba de un punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes. En su interior encontraron varios tipos de drogas y material para su elaboración y distribución.

En concreto, se incautaron cinco dosis de cocaína con un peso de 0,5 gramos, un tarro con 200 gramos de marihuana en su interior, una bolsa de unos cinco gramos de hachís, cerca de 3.000 euros en efectivos y varios útiles necesarios para el tráfico de estas sustancias.

Los detenidos, dos hombres y una mujer, fueron puestos posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial.