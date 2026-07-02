La Policía registra un posible narcopiso cerca del parque Paraíso, en San Blas

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional se encuentran inmersos en el registro de un presunto narcopiso en las inmediaciones del parque Paraíso, situado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y que en los últimos tiempos ha cobrado protagonismo debido a las quejas vecinales por la presencia de toxicómanos y personas sin hogar.

Los hechos se están produciendo en una vivienda en un bajo situada en el número 3 de la calle Arrozal, un tipo de vivienda idóneo para actuar como narcopiso debido no solo a la cercanía al parque, sino también por la facilidad de acceso y transacción de la compra-venta de droga, informan fuentes policiales.

La situación en torno al parque Paraíso de San Blas ha provocado las quejas vecinales por las condiciones de seguridad e insalubridad del entorno ante un repunte de la violencia y presencia de toxicómanos. Esto motivó una reunión a tres bandas entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de la capital y Delegación del Gobierno para buscar una solución.

La cita, a la que finalmente no acudieron representantes del Gobierno regional, culminó con la propuesta de reforzar la seguridad, mientras que la Delegación del Gobierno exigió medidas de carácter sociosanitario, en la línea de las demandas de los vecinos, que apuntaban a que la problemática en la zona no es exclusivamente de seguridad.