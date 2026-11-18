Polinho Trapalleiro vuelve a firmar el cartel con el que Madrid felicita la Navidad con hasta 90 referencias ocultas - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo García Conde-Corbal, artísticamente Polinho Trapalleiro, vuelve a firmar por cuarto año consecutivo el cartel con el que el Ayuntamiento de Madrid felicita la Navidad y lo hace con una obra con hasta 90 referencias ocultas.

La ilustración, a la que ha dedicado 400 horas de trabajo, recrea nueve jardines históricos de Madrid encerrados en esferas de cristal navideñas que flotan entre nubes de colores, evocando los característicos cielos y atardeceres de la capital.

La composición rinde homenaje al patrimonio natural y arquitectónico de Madrid, con fuentes, cascadas y corrientes de agua que recuerdan los orígenes de la ciudad, sus aguas subterráneas y el río Manzanares. Entre jardines y edificios emblemáticos, numerosos personajes representan los servicios públicos, las profesiones y los oficios, tanto actuales como desaparecidos, que han contribuido a construir la identidad madrileña.

"GUIÑO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

El artista ha explicado que con esta imagen fue "representar el patrimonio de los jardines históricos de Madrid, representarlos como si fueran tesoros de Madrid, joyas que se deben preservar, y a la vez un guiño a los servicios públicos y otros gremios y profesiones que ya han desaparecido".

En el cartel hay guiños curiosos, por ejemplo, aparece hasta la histórica nevada Filomena o una periodista retransmitiendo en directo el nacimiento. "Se trata de ir descubriendo porque hay personajes escondidos, siempre con la referencia a los gatos, como guiño a los madrileños", ha explicado el autor, que ha contado como curiosidad que sus tres mascotas aparecen en el cartel como gatos magos.