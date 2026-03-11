Políticos madrileños recuerdan en el XXII aniversario del 11-M a las víctimas y reivindican al pueblo de Madrid

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participan en un acto solemne en recuerdo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Políticos madrileños han recordado este miércoles a las víctimas y la respuesta del pueblo de Madrid en el XXII aniversario de los atentados yihadistas del 11-M, que acabaron con la vida de casi 200 personas y dejaron alrededor de 2.000 heridos.

Ha sido en el primer acto del día, a las 9 horas frente a la Real Casa de Correos, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han depositado junto a las asociaciones de víctimas una corona de laurel mientras las iglesias de Madrid tañían sus campanas. Entre el público se encontraban representantes de los partidos políticos presentes en la Asamblea y el Ayuntamiento, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El regidor ha remarcado a los medios de comunicación el "deber moral" de recordar aquel "infausto día" de 20224. Ha recordado que Madrid es la capital de Europa que más víctimas ha tenido en atentados terroristas, pero que también se ha "levantado y mirado para adelante" pero "con la memoria y el corazón" en acompañar a los afectados.

"Todos los 11 de marzo que sepan que están en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en nuestra memoria (...) Decirle a todos los que quieren doblegarnos y doblarnos el pulso, que esta ciudad siempre tendrá la capacidad moral para salir adelante", ha recalcado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado el "cariño, solidaridad y respeto" del Ejecutivo central. "Han pasado 22 años, pero para toda la ciudadanía madrileña es como si fuera ayer. El dolor nos sigue acompañando y nosotros lo que queremos y debemos seguir es del lado de las víctimas", ha planteado.

Considera que el mensaje "es nítido", que "la violencia solo trae violencia" por lo que se debe "trabajar cada día desde cada ámbito en favor de la paz, el diálogo, la ley y erradicando cualquier expresión de violencia que solo trae dolor y aleja la paz".

MÁS MADRID Y PSOE LLAMAN A LA PAZ

También han incidido en este llamamiento a la paz las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.

Bergerot ha contrapuesto al Gobierno de José María Aznar -- que decidió "apoyar la guerra de Irak"-- frente al actual Ejecutivo central que "dice 'No a la guerra'". "Hoy, a diferencia de ayer, estamos orgullosas de un Gobierno de España que le planta cara a Netanyahu y a Trump y que defiende la soberanía de nuestro país y que defiende la paz en todo el mundo", ha planteado.

Maestre, por su parte, ha puesto también la mirada en la Administración estadounidense de Donald Trump y en el Israel de Benjamin Netanyahu, "dos gobiernos fanáticos que quieren arrastrar a la guerra". "A diferencia de hace 22 años, hoy en España hay un gobierno valiente que no va a ser vasallo de los gobiernos criminales de Netanyahu y de Trump y que va a acompañar a su pueblo, que en Madrid y en toda España pide abrumadoramente y mayoritariamente paz", ha recalcado.

Desde el PSOE, la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha reivindicado el homenaje del 11-M como muestra del "profundo rechazo" del pueblo madrileño y español a "todas las formas de violencia, del terrorismo y de la guerra". "Hay que seguir unidos por luchar por la paz (...) Debemos estar unidos para que esas formas de violencia no rompan la convivencia", ha sentenciado.

Su homóloga en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha destacado el recuerdo de las 193 víctimas, sus familias y los heridos de aquel atentado que también levantó la "solidaridad del pueblo de Madrid". "También en un momento en el que lamentablemente se están viviendo conflictos en todo el mundo, en el que tenemos también que alzar la voz para que el 11-M sea símbolo para defender la paz, la convivencia y la libertad", ha planteado.

VOX PIDE ESCLARECIMIENTO

También han acudido el portavoz nacional de Vox y portavoz adjunto en la Asamblea, José Antonio Fúster, y el aún portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith. Han acudido separados ante el choque entre la dirección y el ya expulsado del partido Ortega Smith, quien ha anunciado que acudirá a los tribunales después de agotar los recursos internos.

Fúster ha loado al pueblo "ejemplar" de Madrid que no tuvo un reflejo en el "comportamiento de los políticos". Su actuación nos fracturó, fracturó una sociedad que debía haber estado unida Sin embargo, desde entonces hemos vivido en la división permanente", ha reprochado.

Ortega Smith, por su parte, ha exigido que "se sepa toda la verdad" y ha reclamado que se terminen de "desclasificar todos los documentos, todos los papeles" sobre este atentado. "Los terroristas no solo hay que combatirlos y vencerlos con la fuerza del Estado de Derecho, pero con toda la fuerza policial y judicial, sino también con la absoluta deslegitimación democrática", ha reclamado tras criticar el apoyo de Bildu al Ejecutivo central.