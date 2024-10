El PP anuncia movilizaciones e inicia una campaña de recogida de firmas para denunciar el "abandono" de Cercanías

"Lobato no tiene problemas de corrupción en su casa como Sánchez y puede sentirse libre en reivindicar lo que es justo para los madrileños", dice

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha iniciado este martes una campaña de recogida de firmas y ha anunciado movilizaciones en los municipios de la Comunidad para denunciar el "abandono" de la red de Cercanías de Madrid por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ante el "permanente maltrato" que sufren los madrileños.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el alcalde de Móstoles y presidente del PP de la localidad, Manuel Bautista, han presentado este martes en la localidad esta nueva campaña de recogida de firmas y movilizaciones en los municipios afectados por los retrasos en Cercanías, con casi 800 averías en la red que mueve a 700.000 personas al día.

La iniciativa, que ha arrancado en Móstoles, se extenderá a todos los municipios afectados por los problemas de Cercanías. "Vamos a hacer recogidas de firmas y movilizaciones y vamos a seguir en la calle junto a los vecinos", ha indicado Serrano, quien recientemente anunció ya que el partido convocará "una gran movilización" en la capital para protestar por el servicio de Cercanías, a la que acompañarán protestas a nivel local en los municipios "más afectados" de la autonomía.

"Desde el PP de Madrid vamos a iniciar una serie de acciones para reivindicar lo que creemos que es justo después de tantos años de abandono de Cercanías en la Comunidad de Madrid", ha recalcado Serrano, quien ha incidido en que no van a permitir "el permanente maltrato del Gobierno de Sánchez con los madrileños".

Según ha expuesto, en lo que llevamos de año se han producido casi 800 averías en la red de Cercanías de Madrid para 700.000 personas que lo usan al día, mientras que en la red de Metro, que mueve a dos millones y medio de personas al día, "no ha sufrido ni la mitad".

"Los datos están ahí, por mucho que el gobierno trate de ocultarlos. En los últimos años, más de un millón de viajeros han huido de las Cercanías de Madrid y se han refugiado en unas líneas de autobuses interurbanos o en el Metro de Madrid, que la Comunidad ha reforzado, y, por desgracia, en el uso del vehículo particular, lo que está provocando, como todo el mundo está viendo, un incremento de los atascos en los accesos a la ciudad de Madrid", ha alegado.

En la capital, además, según ha recordado, se han iniciado las obras de soterramiento de la A-5, que van a permitir mejorar la calidad de vida de los madrileños pero que van a suponer, en una primera fase, molestias en cuanto a la movilidad. En este sentido, ha apelado a la coordinación entre administraciones y ha llamado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a salir a la calle para ver "la situación real".

Para el responsable del PP madrileño, esto se arregla con inversión, con compromiso, pero "por desgracia" el Ejecutivo central en estos momentos no tiene en su ranking de prioridades resolver las Cercanías. "El presidente está más preocupado en proteger a su mujer de sus casos de corrupción y un Gobierno que está más preocupado por el caso de corrupción que afecta a todo el Gobierno y de que no se le desmadren sus propios varones territoriales", ha lanzado.

APELACIÓN A LOBATO

En este sentido, Serrano ha apelado directamente al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, para ponerse "por una vez" del lado de los madrileños, aunque "siempre que ha tenido oportunidad ha decidido convertirse en fiel escudero de Sánchez".

"No lo ha hecho nunca, no lo ha hecho con la amnistía, no lo ha hecho con las subidas de impuestos que afectan a Madrid, no las ha hecho con las imposiciones educativas que trataban de afectar y socavar la libertad de educación en Madrid, ni la negociación del cupo catalán", ha lamentado.

En cualquier caso, ha insistido al líder de los socialistas madrileños a "dejarse de ambigüedades" y dar "un paso al frente" en esta ocasión para ponerse "del lado de los madrileños". "Lobato no tiene problemas de corrupción en su casa como tiene Pedro Sánchez, por lo tanto, se debe sentir libre en reivindicar lo que es justo para los madrileños", ha zanjado.