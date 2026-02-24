PP aprueba en solitario el "blindaje" de las Damas Apostólicas que incluye luz verde a once edificaciones a levantar

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los votos en solitario del PP han aprobado en el Pleno de Cibeles, con desestimación de las siete alegaciones presentadas, la modificación provisional del Plan General de Ordenación Urbana para la catalogación y "protección definitiva" de las edificaciones y el jardín de interés en el Noviciado de las Damas Apostólicas, declarado Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad en 2018, un expediente que ha sido calificado como una "salvajada" o un "esperpento" por la oposición de Más Madrid, PSOE y Vox a cuenta de las once edificaciones que se levantarán.

El proyecto busca "blindar y definir" las condiciones urbanísticas que permitirán la revitalización del Noviciado de las Damas Apostólicas, ubicado en el paseo de La Habana, 198 (Chamartín). Este expediente cumple así su penúltima etapa administrativa y ahora queda a la espera de que el Gobierno regional lo apruebe de manera definitiva.

Con esta aprobación, según el Gobierno municipal, se facilita la transformación de una parcela abandonada desde 2009 en una residencia de estudiantes con zonas verdes. Tendrá un uso dotacional educativo. Además, se procederá a la reconstrucción de los dos edificios de acuerdo con el proyecto original del arquitecto madrileño Críspulo Moro Cabeza.

La iniciativa busca la inclusión del Noviciado y el Pabellón de Portería en el Catálogo de Edificios Protegidos (con nivel 2 grado estructural), lo que implica la extensión de su catalogación al conjunto de la parcela; la integración de los terrenos al oeste y sur de la parcela y los patios del edificio del Noviciado en el Catálogo de Parques y Jardines de Interés, y la definición de condiciones urbanísticas adicionales que, de conformidad con la Declaración como Bien de Interés Patrimonial, garantizan la protección de las partes norte y este de la parcela.

Respecto a esta última zona se fijan tres condiciones. Así se respetarán los ejes históricos que han definido a lo largo del tiempo esta área de la finca original, cuyo perímetro se corresponde con los caminos existentes entre las antiguas huertas y la tierra de laboreo. Se trata del eje norte (que se corresponde con la prolongación de la crujía este del Noviciado, que divide la finca en dos mitades) y el eje este (prolongación de la crujía central).

En segundo término en todo el perímetro de la parcela se respetará un espacio libre que tendrá un ancho uniforme y, finalmente, se mantendrá una separación al Noviciado igual a su altura en la cara norte y de 20 metros en la cara este. Esta última condición garantizará el mantenimiento de las vistas y de las perspectivas del bien protegido.

NUEVAS EDIFICACIONES

A partir de estas tres condiciones, se desarrollarán en el resto de la parcela nuevas edificaciones que contribuyan al objetivo esencial de revitalizar el conjunto. Deberán respetar una altura máxima de dos plantas sobre rasante en la parte este y de tres plantas en la zona norte, con soluciones que no oculten la percepción del conjunto y, asimismo, tendrán que estar rematadas por una cubierta plana y ajardinada.

Y será necesaria la existencia de un espacio libre sin edificar que favorezca la deambulación. Finalmente, se establece que las nuevas edificaciones guarden relación geométrica con el edificio del Noviciado y que, al estar sus cubiertas ajardinadas, rememoren las huertas que históricamente existieron en la finca.

El jardín protegido pasará a ocupar una superficie de 3.868 m2 y, como complemento, se ejecutarán zonas verdes adicionales. El arbolado existente en el jardín protegido se mantendrá y se establecerán nuevas zonas para la plantación de árboles y el trasplante de ejemplares.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El primer edil en tomar la palabra en el Pleno de Cibeles ha sido el concejal de Vox Ignacio Ansaldo, que se ha referido al expediente de estas edificaciones en el número 198 del Paseo de La Habana, en Chamartín como "una salvajada" porque es la firma de "una sentencia de muerte" para "el segundo pulmón verde del distrito".

Ansaldo ha defendido el conjunto como "un todo inseparable, la construcción y los jardines y huertas", cuando ahora el PP "excusa diciendo que en las zonas norte y este habían huertas y como no estaban ajardinadas no eran parte de los jardines" para no protegerlas.

"Ese conjunto completo es lo que hay que considerar BIP, no solo una parte porque la tengan ajardinada", ha sostenido, para apostillar que emplean "esa línea para cargarse una zona que sirve de pulmón al distrito para construir nada más y nada menos que once edificios".

El socialista Antonio Giraldo ha lamentado que el Noviciado de las Damas Apostólicas "es uno de esos tristes casos en los que la Administración pública ha fallado prácticamente en casi todo en la defensa del patrimonio", para recordar que ya en 2016 se libró de un primer intento de demolición.

También ha acusado al equipo de Manuela Carmena de no haber informado al propietario de que era un Bien de Interés Patrimonial, por lo que, "mediante una sencilla declaración responsable, comenzó a demolerlo consumándolo en un 30%". Finalmente en el año 2018 se declara BIP "pero no se mete en los jardines". Esto llevó a una disputa judicial declarando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que los jardines "son una parte indisoluble de todo el conjunto conventual", declaración incorporada en 2021.

Ahora, sin embargo, según ha expuesto, el PP eleva al Pleno una modificación del Plan "para levantar once edificaciones de residencias en toda la parcela destruyendo permanentemente estos jardines". Giraldo ha augurado que el expediente acabará en los tribunales.

Desde Más Madrid José Luis Nieto se ha referido a "una nueva necrológica urbana" para defender "la necesidad de preservar el conjunto como era en el origen siguiendo el dictado de lo que dice la sentencia firme del TSJM, que se debe garantizar la protección de toda la parcela".

"Sin embargo, esta Corporación prefiere aprobar esta modificación del Plan General que vulnera la legislación patrimonial vigente al ir en contra de la protección que ampara la finca desde su declaración como BIP", ha apostillado, para arremeter contra una postura del Gobierno que va "em contra de todo sentido común".

"Con su voto favorable están cometiendo un daño irreparable para esta ciudad con la desaparición de uno de los últimos ejemplos de huerta conventual histórica que queda en Madrid. No son daños reversibles los que van a hacer. Desde Más Madrid reclamamos la adquisición pública de esta finca para convertirla en un espacio verde y en un equipamiento ciudadano", ha expuesto Nieto.

"PROTECCIÓN DEFINITIVA"

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha lanzado a Más Madrid que en 2017 "autorizaron a que los propietarios demolieran este edificio" y "si sigue existiendo y en pie es porque la Comunidad de Madrid decidió parar los pies a la izquierda en esta ciudad".

"Por eso me parece que es sorprendente que ahora vengan a defender los valores patrimoniales de este edificio", ha contestado Carabante, que ha explicado que con esta modificación del Plan General lo que se hace "es catalogar las edificaciones para que si, aunque es francamente imposible, la izquierda vuelva a gobernar en esta ciudad, no pueda volver a autorizar a nadie a tirar este edificio".

"Protegemos de manera definitiva y somos coherentes con la declaración de BIP que año 2018 hizo la Comunidad de Madrid y con la sentencia del TSJM", ha insistido el delegado para "proteger el inmenso valor patrimonial e histórico".

También ha dejado claro que "los edificios sin uso se deterioran y se daña el valor patrimonial". "Así que yo creo que es una buena decisión, es una buena iniciativa, pero lamentablemente no contaremos con el apoyo de los grupos de la oposición", ha concluido.