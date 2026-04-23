PP aprueba en solitario su dictamen de comisión de drogas que pide el fin de la "banalización" y reforzar la prevención

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este jueves en solitario en la Asamblea de Madrid el dictamen de la Comisión de Estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid con el objetivo de pedir el fin de la "banalización" y reforzar la prevención.

En las conclusiones del dictamen aprobado por el PP, al que ha tenido acceso Europa Press, se traslada que el consumo de drogas no es "un fenómeno marginal o transitorio" sino una realidad que se "transforma con rapidez" afectando de "manera profunda a la vida de muchas personas".

Para defenderlo, el diputado del PP y presidente de la comisión, Ismael Cirio, ha señalado que el problema de la droga "no tiene color político" y la respuesta institucional "tampoco puede tenerlo" para abordar las consecuencias más duras del consumo de drogas.

"Esta comisión nació con el objeto de conocer el impacto real de la droga en la sociedad madrileña, las causas que llevan a la adicción, el negocio que orbita a su alrededor y las posibles fórmulas para abordar con éxito el problema", ha recordado.

Por su parte, la diputada de Vox Raquel Barrero ha señalado que se trata de un problema complejo que no se puede abordar con un "dictamen a medida", además de incidir en que el plan de drogas de la Comunidad "no está funcionando" porque las cifras de consumo "no mejoran".

Además, ha subrayado que en la Comunidad de Madrid se niegan "a afrontar el problema en toda su dimensión" que está relacionado "con la delincuencia, con el deterioro de la convivencia y con los problemas en los barrios".

PSOE CRITICA FALTA DE CONSENSO Y "SECTARISMO"

Por su parte, el diputado del PSOE Juanjo Marcano ha defendido que este tema "complejo" debería haberse abordado desde el consenso y sin "simplificaciones ni enfoques reduccionistas moralistas".

Ha reprochado la falta de "rigor" que roza "el sectarismo" de un PP que ha tratado de "introducir de manera forzada un mensaje centrado en una única sustancia" --la marihuana-- evitando otras legales como el alcohol o el tabaco.

Esto entorpece, según el socialista, el objetivo de construir "conclusiones sólidas que permitieran instar al Gobierno regional a adoptar las mejores políticas públicas posibles para prevenir las adicciones, para reducir el impacto del consumo problemático, para combatir a quienes trafican con sustancia y para proteger a los más vulnerables y especialmente a nuestros jóvenes.

MÁS MADRID REPROCHA "INSTRUMENTALIZACIÓN" DEL PP

También ha reprochado al PP su forma de llevar la comisión el diputado de Más Madrid Jorge Moruno, quien ha afirmado que se ha desplegado una "continua instrumentalización" también en la "selección y exclusión de comparecientes".

Ha fijado la mirada en el alcohol y ha afirmado que PP ha querido dejarlo fuera de la comisión y "blanquearlo", a pesar de que en Madrid ha visto cómo su consumo crece a diferencia del resto de autonomías.

"Hay una sustancia que desde que gobierna la señora Ayuso, veremos si correlación implica causalidad, ha duplicado el consumo. Es decir, las personas que beben a diario han pasado desde el año 2019 de ser el 8% al 16%", ha reprochado Jorge Moruno.

EL DICTAMEN

El dictamen aprobado sostiene que se está experimentando una "banalización" del consumo de las drogas lo que "dificulta la prevención" sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes.

"En cuanto a la atención y el tratamiento, los trabajos han puesto de manifiesto que no basta con disponer de recursos, sino que resulta imprescindible garantizar la continuidad del acompañamiento y la coordinación entre los distintos sistemas implicados", argumentan los 'populares'.

Entiende su dictamen que la forma en la que las instituciones hablan de las drogas "no es neutra" y que debería optarse por un discurso "claro, coherente y reconocible" para "reforzar la prevención" frente a la "ambigüedad o la relativización del problema".

"El problema de la droga no puede ser relativizado, ni confundido con otros fenómenos distintos, ni desplazado del centro del debate público. Afrontarlo con responsabilidad y determinación es una exigencia política y moral que las instituciones no pueden eludir", rematan desde el PP.