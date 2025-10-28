PP apunta a que "no es lógico" homenajear a Charlie Kirk con una calle o plaza en una ciudad "que ni tan siquiera pisó"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy ha apuntado que "no es lógico" homenajear a Charlie Kirk, abatido el pasado mes de septiembre durante un acto en una universidad de Utah, con una calle o plaza en Madrid, una ciudad "que ni tan siquiera pisó".

Así ha contestado a la concejala de Vox Carla Toscano, quien ha propuesto reconocer y homenajear a la figura del activista y comentarista político estadounidense y bautizar un espacio público de la ciudad con su nombre.

Ha sido en el Pleno de Cibeles celebrado este martes, donde Toscano ha justificado esta propuesta en las virtudes de Kirk, como el "respeto al que no pensaba como él" y que un homenaje permitiría recordar "su amor por la verdad, su respeto por el prójimo y su valentía" a la política municipal.

"Soy muy consciente de que muchos de los que están aquí no están de acuerdo con muchas de las ideas de Charlie Kirk, pero no importa, porque no tenemos que estar de acuerdo en todo. Porque sus virtudes deberían ser una inspiración para todos nosotros y para esa institución", ha expresado la edil.

Por su parte, Levy ha criticado a Toscano por "distraer" con este debate y propuestas "no aplicables" en Madrid en vez de "estar juntos" para "echar a Pedro Sánchez", al tiempo que ha lamentado la "experiencia" que tiene España en hacer "del adversario político un enemigo existencial" haciendo referencia a ETA.

Igualmente, ha cargado contra la "intransigencia" y la "rabia moralista" de la izquierda que dice cuando "se puede prohibir una charla en una universidad o cuando se puede echar a alguien de una manifestación".

PSOE Y MÁS MADRID CONDENAN EL ASESINATO

En la misma sesión, los grupos de Más Madrid y PSOE han condenado el asesinato de Charlie Kirk --al igual que PP y Vox-- aunque han rechazado homenajear a una persona "ajena" a Madrid que tenía unas ideas "completamente abominables".

"Nuestra condena más absoluta", ha lanzado el concejal del PSOE Jorge Donaire, quien ha afirmado que "ninguna idea, ninguna discrepancia ideológica ni ningún debate político puede justificar jamás un crimen".

Donaire ha señalado que el PSOE no puede apoyar la proposición presentada por Vox al tratarse de una figura ideológica que "no tiene relación alguna con Madrid". "Los espacios públicos deben llevar nombres que reflejen nuestra cultura, nuestra historia, nuestros valores compartidos o reconocer a quienes sí han contribuido al desarrollo y a la vida madrileña", ha justificado.

Del mismo modo, ha señalado que "respeta" que cada persona tenga sus creencias, pero que no se puede ignorar "que muchas de sus posturas "chocan frontalmente" con otros principios. "Kirk fue profundamente polarizador, impulsor de un movimiento ultraconservador que ha cuestionado derechos y libertades fundamentales, especialmente los de las mujeres y el colectivo LGTBI+", ha explicado.

Donaire ha señalado que "reprobar un asesinato es una obligación moral" y que usar esta repulsa para rendir homenaje a una "figura ideológica ajena a Madrid" es una "manipulación emocional y política". "Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad plural y es una ciudad democrática. No necesita importar polémicas ni símbolos ajenos a su realidad", ha concluido.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien ha apuntado que pese a que Charlie Kirk decía que "los negros se portaban mejor en los tiempos de la segregación racial", que "el aborto es peor que el holocausto" o que la pena de muerte debía ser televisada", no merecía ser asesinado por ninguna de estas frases, "ni por ninguna otra idea que pudiera proferir".

Rubiño ha condenado el asesinato de Kirk, pero ha destacado que la muerte "no redime" de haber mantenido ideas "completamente abominables" por lo que cree que un homenaje a su figura en Madrid sería "una aberración".

Por último, ha criticado que se utilice su asesinato para "justificar la criminalización" de cualquiera que se oponga a las ideas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Nos oponemos a la criminalización del movimiento antifascista, porque ser antifascista es ser demócrata", ha concluido.

VOX CULPA DEL ASESINATO AL "TOTALITARISMO"

En su turno de réplica, Toscano ha insistido en que el homenaje "no va de ideologías" y que el "totalitarismo" es culpable de "muchos" asesinatos".

"Charlie Kirk no cabe en su mundo totalitario, porque representa lo que ustedes detestan, la defensa de los valores eternos, de la vida, de la fe, de la familia y de poder expresarse en libertad. El totalitarismo quiere un mundo de clones, de esclavos, donde todas las personas pensamos igual y pensamos como ustedes nos han programado para pensar. Ese totalitarismo es el culpable de que a lo largo de la historia hayan muerto muchas personas asesinadas", ha lanzado.

En este punto, el PP ha presentado un acuerdo transaccional para sustituir los puntos originales --reconocimiento público y condena del asesinato de Kirk, así como bautizar un espacio con su nombre-- por el de condenar su asesinato. PP, Más Madrid y PSOE han votado en contra de la proposición de Vox, aunque sí han condenado el asesinato de Charlie Kirk.