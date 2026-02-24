PP arremete contra el "feminismo del burka" del PSOE, que exige a Almeida que condene el presunto acoso en Móstoles

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado que el PP "da la cara", que el Gobierno municipal tiene "tolerancia cero ante cualquier violencia", pone el foco en el protocolo contra el acoso sexual en el Ayuntamiento de Madrid contra el acoso y ha arremetido contra el "feminismo del burka" del PSOE, formación política que ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que condene el presunto caso de acoso sexual en Móstoles.

La edil socialista Meritxell Tizón ha preguntado en el Pleno de Cibeles al titular del ramo social cómo garantiza el Ayuntamiento de Madrid que esta Corporación y sus organismos autónomos sean un espacio seguro para las mujeres. "El Ayuntamiento de Madrid es un espacio seguro porque ustedes no estarán en el gobierno", ha replicado Fernández.

Tizón ha remarcado que en ese mismo momento se estaba celebrando un Pleno extraordinario en Móstoles para pedir la dimisión del alcalde, Manuel Bautista (PP), "tras ser denunciado en dos delitos por acosar sexualmente a una concejala de su equipo". La concejala también ha acusado al PP de "posicionarse del lado del presunto acosador porque veinte años después del caso Nevenka no han aprendido nada".

"Llevan meses dándonos lecciones de igualdad y repartiendo carnés de ejemplaridad y feminismo y, sin embargo, en un caso tan grave como éste, ¿qué hace el alcalde? Calladito, el mismo que lleva meses y meses dándonos lecciones no ha abierto la boca", ha criticado la concejala del PSOE.

Tizón le ha reclamado que "la mejor garantía de que proteje a las mujeres y de que este Ayuntamiento es un espacio seguro es que condene aquí públicamente lo que ha sucedido en Móstoles y pida la dimisión del alcalde porque si no lo hace estará inhabilitado para seguir siendo el alcalde de esta ciudad".

El delegado ha replicado que el equipo de Gobierno "reconoce sin fisuras el establecimiento de una cultura de tolerancia cero ante cualquier situación de violencia". "Por eso desde septiembre de 2022 este Ayuntamiento de Madrid tiene un protocolo de actuación en situaciones de violencia de género y en sus organismos autónomos con el fin de facilitar la movilidad de las trabajadoras que, siendo víctimas de violencia, así lo requieran", ha recordado.

A lo que ha sumado que desde el año 2023 se cuenta con un protocolo para la prevención de tensión y actuación frente al acoso sexual estableciendo medidas de investigación, sanción y asesoramiento a las víctimas.

"PONEN AL ZORRO A CUIDAR A LAS GALLINAS"

En todo caso, Fernández ve "frivolidad" en el PSOE porque "ponen al zorro a cuidar a las gallinas", lo que le ha llevado a citar a la policía "presuntamente agredida por el jefe de la Policía Nacional y, para colmo, en su residencia oficial".

"Lecciones del feminismo del burka ninguna. Por cierto, señora Maroto, a usted que le gustan tanto los performance, ¿dónde está el burka hoy? Porque es que debería de llevar usted un burka", ha ironizado dirigiéndose a la portavoz socialista, después de acusar al PSOE de "haber defendido el mayor atentado contra la libertad de las mujeres, que es el burka".

El delegado ha continuado afirmado que el PP ha "actuado en todos los casos con el procedimiento". "Hay una controversia y se verá (en alusión velada a Móstoles) pero hemos dado la cara, no como ustedes, como hicieron con (Francisco) Salazar y como han hecho con los dos secretarios de Organización", ha zanjado.