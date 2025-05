PP en la Asamblea ve necesario acabar con "la cotización por formarse" en FP y la izquierda critica falta de plazas

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ve necesario acabar con "la cotización por formarse" en la Formación Profesional (FP) mientras que la izquierda ha vuelto a aludir a la falta de plazas pese al aumento de la demanda que crece cada año en la región.

El PSOE quería instar a través de una Proposición No de Ley (PNL) al Gobierno regional a incrementar de manera significativa la oferta de plazas en Formación Profesional, impulsar la creación de nuevos centros de FP en zonas donde actualmente se registra una mayor carencia, así como acuerdos de colaboración con el tejido empresarial madrileño y promover campañas informativas dirigidas a estudiantes, familias y empresas. Ha sido rechazada por la absoluta del PP y la abstención de Vox.

Para defender la propuesta ha intervenido el diputado del PSOE Esteban Álvarez, quien ha definido la FP como un motor del desarrollo económico y social además del personal y profesional. Es por ello que ha lamentado que "no se están atendiendo las necesidades de los ciudadanos porque se beneficia a unos pocos y se deja fuera a muchos" con la entrada de "grandes fondos de inversión y grandes empresas".

Álvarez ha tachado de "bochornoso" lo que está sucediendo con las prácticas y ha cifrado en 170.000 los alumnos que tienen que hacerlas pero que "no hay empresas suficientes" porque la Comunidad "no ha hecho los deberes" firmando convenios. Asimismo, ha cargado contra el Ejecutivo regional al entender que también es "incapaz" de gestionar al profesorado dejando que haya alumnos que "a día de hoy no tienen" maestros.

PP REIVINDICA SUS MEDIDAS

Por su lado, el diputado 'popular' Pablo Posse ha defendido que el distrito único de prácticas que quiere lanzar la Comunidad de Madrid quiere "paliar" lo que va a causar la modificación de la FP a nivel nacional. "Quiten la cotización por formarse y le aseguro que el 100% de los estudiantes van a tener las prácticas sin ningún problema", ha defendido.

Pese a ello, ha subrayado que la Comunidad de Madrid va a seguir haciendo "lo que hace siempre, que es contribuir para compensar los dislates que están haciendo en el Congreso de los Diputados" ya que por la ley estatal se ha pasado de tener 26.000 estudiantes en prácticas a 56.000.

Sin embargo, considera que esta PNL del PSOE es "muy genérica" sobre cuestiones que ya se están haciendo por parte de la Comunidad de Madrid o que directamente "no tienen en cuenta la realidad de la Formación Profesional en Madrid y en el resto de España.

UN GOBIERNO QUE "MERCADEA" CON LA FP, SEGÚN MM

A continuación ha tomado la palabra por Más Madrid Beatriz Borrás, quien ha cargado contra el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha quien ha acusado de estar "involucrado en una trama de corrupción relacionada con la FP", en referencia a la investigación de presunta fragmentación de contratos en obras.

Ha reprochado también que haya "53.000 estudiantes de FP que se han quedado sin plaza" porque desde el Gobierno autonómico están "mercadeando y enriqueciéndose" con el dinero de los impuestos. "Y va a acabar con unos cuantos de ustedes en la cárcel", ha lanzado.

Por otra parte, el parlamentario de Vox Mariano Calabuig ha criticado que los socialistas presenten una PNL "llena de buenismos y llena de buenos deseos pero sin concretar", a la vez que ha afirmado que la FP es una herramienta para conseguir un empleo digno pero puede "morir de éxito".

"Mientras subían el número de alumnos sin orden ni criterio, alertamos que si no era con una cierta responsabilidad y una planificación, el sistema colapsaría. Y eso, en el fondo, es lo que casi está pasando (...) Y es que Vox acaba teniendo siempre la razón", ha asegurado, además de poner el foco en la "escasez preocupante" de alumnos en ciclos industriales, que es lo que el tejido empresarial demanda más.