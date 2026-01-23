PP augura que la Mesa acatará la sentencia del TC que "reinterpreta" criterios "aplicados desde hace más de 20 años"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 llegan hoy al Pleno de la Asamblea con el debate - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido este viernes el criterio que ha seguido la Mesa de la Asamblea para aceptar iniciativas que aplica "desde hace más de 20 años", pero ha asegurado que el órgano rector de la Cámara con mayoría absoluta 'popular' acatará la sentencia del Tribunal Constitucional conocida la pasada semana.

Así ha respondido el portavoz del PP a su llegada a Fitur, en Ifema Madrid, a los periodistas que le han preguntado por ese fallo del Tribunal de Garantías que tumbaba el rechazo de la Mesa a varias iniciativas de la formación regionalista como una comisión de investigación o peticiones de comparecencias.

Díaz-Pache ha recordado que en esta legislatura han llegado a la Mesa 70.000 asuntos y de ellos el TC ha tumbado la interpretación de la Mesa en 16 de ellos. Al hilo, ha recalcado que los criterios de estas son los que ha ido aplicando "mesas sucesivas desde hace más de 20 años" en las que en algunos casos no había siquiera mayoría del PP.

"Habían tenido esos criterios que el Constitucional reinterpreta, pero desde luego, supongo que la Mesa pues acatará, por supuesto, esa sentencia sin ningún tipo de problema", ha rematado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, ha afirmado en el mismo foro que la sentencia es "demoledora" y que compromete la situación del presidente de la Cámara, Enrique Ossorio.

"Solo le quedan dos salidas: O cumplir las sentencia de forma inmediata o dimitir. No se puede ser árbitro y delantero centro. Ha sido durante demasiado tiempo el brazo ejecutor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso", ha zanjado Manuela Bergerot.