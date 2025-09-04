PP carga contra el "descontrol" de la inmigración, que sufren sus ayuntamientos en campamentos donde los "hacinan"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, a su salida de la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz-Pache, ha cargado este jueves contra del "descontrol" del Gobierno de España con la inmigración, que asegura que sufren sus ayuntamientos en los campamentos donde los "hacinan", a la vez que ha vuelto a cargar contra la política migratoria del presidente, Pedro Sánchez, que trata a estas personas como "fardos".

Así lo ha expresado en la inauguración de las jornadas con las que el Grupo da comienzo a su nuevo curso político, donde ha asegurado que el presidente del Gobierno es "el mejor aliado" de las mafias que trafican con seres humanos" al asegurar que es "socio colaborador del narcotráfico internacional de Venezuela".

"El Gobierno de Sánchez ha provocado también un descontrol en la inmigración ilegal desprotegiendo las fronteras españolas que ellos son ya las más permeables con diferencia de toda la Unión Europea. Nos dejan de llegar miles y miles de irregulares que no sabemos quiénes son, cómo son ni a qué vienen, sólo que nuestros ayuntamientos tienen que sufrir los campamentos donde se hacinan y los problemas que les traen. Es que Pedro Sánchez es el mejor aliado de las mafias que trafican con seres humanos", ha defendido.

Por ello, ha subrayado el "desafío real y urgente" al que se enfrenta España con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el poder y su "alianza antinatura" para mantenerse en La Moncloa, a la vez que ha avisado de que está intentando "robar el país" con la estrategia de "la mafia".

Por otra parte, el portavoz se ha vuelto a referir a la condonación de la deuda y ha criticado que se use a la Comunidad de Madrid como "cajero automático" con el que financiar "la mafia corrupta del secesionismo". "Es que nos quieren cambiar el modelo que nos dimos entre todos y quieren convertirnos en una república plurinacional. España es una monarquía parlamentaria, un Estado autonómico, una única nación que es la común, la de todos, la Nación Española", ha afirmado.

Así, ha vuelto a aludir a que el presidente de Gobierno quiere instaurar la "corrupción institucional" y próximamente los ciudadanos se echarán "las manos a la cabeza" con lo sucedido. "Han apartado a los grandes profesionales y funcionarios extraordinarios que siempre hemos tenido para poner a los más inútiles, pero con lealtad perruna al capo Sánchez", ha censurado.

En esta línea, ha subrayado que es "un desafío real y urgente" echar a Sánchez, mientras que el Gobierno regional va a seguir trabajando "con el mismo rigor y las mismas ganas porque si a Madrid le va bien, a España le va bien", por lo que está "en el objetivo" del Gobierno de la nación que cuenta con una "alianza antinatura" para mantenerse en el poder.

Frente a ello, ha subrayado el 'popular' que mientras la oposición de la izquierda y Vox "se entretienen tratando de salvar al soldado Sánchez" y ha indicado que cuando Feijóo llegue a La Moncloa necesitará ayuda para "volver a poner en pie las instituciones". "Necesitará evitar cada trampa, derogar cada ley, cada decreto y cada resolución ministerial que han tratado de subvertir el orden constitucional", considera.

GESTIÓN DE LOS INCENDIOS

Por otra parte, en su intervención ha criticado que el presidente haya "dejado arder" el país durante el verano, con fuegos graves en Galicia o Castilla y León, para "rentabilizar políticamente una nueva catástrofe".

En esta línea, ha afirmado que "no se puede esperar nada" de una persona que "ha dejado arder la mitad del territorio". "A La Mareta el humo no llega y si necesitan ayuda que la pidan. Abandonó otra vez más, como ya hizo durante la dana a miles de ciudadanos. Permitió que el fuego arrasase sus casas. No hay circunstancia donde Pedro Sánchez se vea más fuerte que ante la desgracia", ha afirmado el portavoz 'popular'

Así, ha reprochado que Sánchez se "quite responsabilidad" y siempre encuentre "a quién señalar" sea la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; el de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, o el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"Siempre hay un culpable alternativo y jamás un líder al frente del país. Y ante esta falta de liderazgo aparece la generosidad y la coordinación entre las comunidades autónomas, entre los ayuntamientos, entre la población civil y los vecinos. Falta de liderazgo. Y ahora vienen a por nosotros con todas las herramientas a su alcance, con saña y sin miramientos", ha alertado Díaz-Pache.