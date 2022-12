El PP continúa "con la mano tendida" para negociar con Vox y recuerda que ha sido "el único socio" de Ayuso

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que su formación continúa "con la mano tendida" para negociar los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene con Vox y ha recordado que el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio ha sido "el único socio" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, en declaraciones en el 'Canal 24H' recogidas por Europa Press, Serrano ha criticado su actitud tras haber tumbado en comisión el proyecto de Presupuestos. "La izquierda está contenta y se lo debemos a Vox", ha censurado.

Asimismo, ha recordado que Vox tenía el proyecto desde finales de septiembre y no es hasta casi diciembre cuando opinaron sobre el mismo y ofrecieron sus propuestas. Además, ha subrayado que la formación no registró "de manera correcta" las enmiendas. "Lo que nos pide Vox es que nos saltemos el reglamento", ha señalado, a la vez que ha criticado que no pueden actuar de la misma forma que "en el Parlamento de Cataluña o el Congreso de los Diputados".

Serrano ha reprochado también que Vox no haya reconocido su "error" con estas enmiendas y que haya unido su voto en comisión a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Por último, ha afirmado que siempre han priorizado acuerdos con Vox y que les han tendido la mano "constantemente" en iniciativas legislativas. "Madrid es símbolo de estabilidad, responsabilidad, rigor y seriedad frente a un Gobierno de España que se capaz de estar constantemente trapicheando", ha destacado.