PP cree que el Gobierno ha estado más pendiente "de los likes en Facebook" que de comprar material sanitario

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfono Serrano, ha señalado que el Gobierno central ha estado más pendiente "de los likes en Facebook" que de comprar material sanitario durante la crisis del coronavirus.

Además, en el Pleno de la Cámara de Vallecas, Serrano ha criticado que el Ejecutivo central "no escuchase" las alertas de la Unión Europea ni de la Organización Mundial de la Salud sobre la llegada de la pandemia. "Es falso que no hubiera información ni que no se conociera el riesgo", ha espetado.

En esta línea, ha asegurado que el Gobierno de la Comunidad pidió, en esos momentos, tomar "medidas drásticas" en los días previo del 8M. "Si la presidenta Isabel Díaz Ayuso no hubieran decidido dar el paso, ¿cuánto más hubiera tardado nuestro país en actuar con

determinación?", ha preguntado a la oposición.

Serrano ha defendido que fue la autonomía "despertó al país del letargo y la displicencia frente al virus" así como que fue Madrid y su Ejecutivo "quien dio un paso firme hacia adelante consciente de que había vidas en juego".

En este sentido, ha hecho hincapié en que, por mucho que se afane la oposición, esta pandemia no solo ha afectado a la Comunidad de Madrid. "Nos han querido hacer creer que Madrid era un caso aislado para eludir la responsabilidad del Gobierno de España al que sustentan", ha lanzado.

El 'popular' ha recordado que "los decretos de declaración del estado de alarma ponen a todas las administraciones bajo el mando único del Gobierno o que desde el 19 de marzo todas las actuaciones en las residencias de ancianos quedaron bajo la coordinación del vicepresidente (Pablo) Iglesias".