PP cree que las medidas de Gobierno por la guerra en Irán "llegan tarde" y dice que Comunidad actuará si lo ve necesario

Archivo - El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado este jueves que las medidas del Gobierno central ante el impacto de la guerra en Irán "llegan tarde" y ha recalcado que la Comunidad de Madrid está vigilante y actuará si lo ve necesario.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes del arranque del Pleno en la Cámara vallecana el día previo al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes para abordar el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio del Ejecutivo central, que contemplará medidas estructurales y coyunturales.

"La Comunidad de Madrid lo que hace siempre es estar atento a cada una de las necesidades (de los madrileños) y si tiene que hacer alguna medida seguro que la hará", ha subrayado el portavoz 'popular', que ha insistido en que las medidas para "una crisis nacional" las tiene que hacer el Gobierno central.