El PP cree que el PSOE le está haciendo "un Lobato" a Maroto porque "la están dejando sola"

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo, cree que el PSOE le está haciendo a la socialista Reyes Maroto "un (Juan) Lobato" porque "la están dejando sola".

En rueda de prensa, Izquierdo ha detallado la moción de urgencia que presentarán en el Pleno de este lunes, la reprobación de Maroto tras conocerse los mensajes de WhatsApp intercambiados con el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

"El Gobierno de Pedro Sánchez está metido en un auténtico tsunami de casos de corrupción, con el 'caso Koldo', el 'caso Ábalos', el de Aldama, también el de Begoña Gómez y la Universidad Complutense, el de Globalia, el de hidrocarburos, el del fiscal general del Estado...", ha enumerado.

El 'popular' ha calificado la semana de "absolutamente dramática para Pedro Sánchez y todo su Gobierno, para todo el PSOE, porque están yendo muchos de ellos a declarar y se están aportando pruebas de que todos estos casos son ciertos, son reales".

"Se está aportando pruebas que relacionan a Moncloa, que relacionan a la Fiscalía General del Estado y que relacionan también al PSOE y todo para actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una operación que ha superado todos los límites que nos podríamos imaginar en algo propio de los regímenes más totalitarios", ha calificado el portavoz del PP.

Después ha pasado a poner el foco en Maroto, quien "en un primer momento dijo que no tenía relación con Aldama", pero él "ha presentado pruebas contundentes, 'whatsapps' y mensajes directos que tenía con ella".

AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD TUMBAN LA "COARTADA" DE MAROTO

"Ella, para dar cuartada a esta nueva versión, lo que dice es que se trabajaba en un proyecto de reactivación turística y que además se hizo conjuntamente con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han dicho que es falso", ha subrayado Izquierdo.

El portavoz del PP ha señalado a este como "el segundo bulo de la portavoz". A lo que ha sumado que unas informaciones periodísticas apuntan a que había pedido intermediación de Aldama para ir en listas, algo que la socialista ha negado contundentemente en rueda de prensa porque siempre ha tenido "línea directa con el presidente y con los responsables del PSOE".

"HACER UN LOBATO"

"Da la sensación de que el PSOE ahora le quiere hacer un Lobato" porque "la están dejando sola, no tiene los apoyos necesarios" y parece "que no la querían tampoco de candidata", punto que ha sido desmentido por la portavoz socialista.

El PP presenta su reprobación en el Pleno porque "una portavoz de un grupo de oposición no puede tener todo esto detrás sino que tiene que ser una persona ejemplar y Reyes Maroto no lo está siendo". Además, Izquierdo ha descrito la situación que vive el PSOE y Sánchez como "un calvario" y ha sostenido que "España no puede seguir con este Gobierno".

"España necesita un cambio, necesita gobernantes que no mientan y que se convoquen elecciones. Y por eso queremos que todos los grupos, el próximo 23 de diciembre se pronuncien sobre el desmoronamiento del PSOE de Pedro Sánchez, del PSOE-M y del Grupo Municipal Socialista", ha instado.