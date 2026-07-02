PP cree que Sánchez no quiere "elecciones limpias" y Más Madrid censura "teorías de conspiración" con ley de nietos

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará "todo lo posible" para que no haya "elecciones limpias" en España, mientras Más Madrid ha censurado sus "teorías de conspiración" con la 'ley de nietos'.

En los pasillos de la Cámara regional, tras un Pleno extraordinario para sacar adelante la ley del concebido no nacido, Díaz-Pache ha criticado las "prisas" del Gobierno para regularizar extranjeros y personas que no tienen "vinculaciones" con España, algo que asegura que refleja que Sánchez "está desesperado".

"Sabe que los españoles de ahora no le quieren votar y, por tanto, quiere crear nuevos españoles para ver si esos les votan. Y como va a hacer todo lo posible y forma parte de una desorganización criminal que llamamos el sanchismo, pues creemos que no tiene ningún límite", ha valorado.

Así, el portavoz 'popular' ha asegurado que estarán "observantes y muy atentos" para que las elecciones generales "se puedan desarrollar con normalidad". "Yo creo que todas las medidas para que las elecciones se desarrollen con normalidad son bienvenidas", ha defendido, a la vez que ha incidido en que lo que están diciendo sobre la 'ley de nietos' es "una obviedad" porque "contradice la propia ley".

"Nos da la pista de que hay algo que se nos escapa o hay algo que hay una intencionalidad política en esas regularizaciones que no es simplemente reconocer a hijos, a nietos o a bisnietos de exiliados. Por lo tanto, lo que queremos es que hay que estar vigilantes con esta normativa y recurrirla allá donde sea posible", ha explicado

MÁS MADRID DEFIENDE UNA "REPARACIÓN HISTÓRICA"

Desde Más Madrid, la portavoz, Manuela Bergerot, ha asegurado que el PP está "recogiendo cable" con la 'ley de nietos' y ha preguntado a la presidenta madrileña si "va a hacer como su jefe de partido o va a difundiendo teorías de conspiración" como asegura que hace Vox.

Para su formación, esta ley responde a "una reparación histórica" para garantizar la participación plena de todos los ciudadanos frente a "posicionamientos perversos de los herederos de quienes dieron un golpe de estado que derivo en una guerra y una dictadura". "Fue la razón por la cual miles de españoles tuvieron que exiliarse", ha defendido.

Después de que ayer la presidenta pusiera el foco en la necesidad de contar con observadores externos que garantizar el proceso de nacionalizaciones de cara a elecciones, Bergerot cree que habría que contar con estos agentes cada una de las veces que Isabel Díaz Ayuso "avanza hacia el autoritarismo, saltándose la separación del Poder Ejecutivo y del Legislativo".

"Y además cada una de las veces que hace una acusación lo que está haciendo es una confesión. Es muy preocupante cómo esa consigna de (José María) Aznar del 'que puede hacer que haga', no solo por esa derecha política, sino también algunos representantes de la derecha política dentro de la judicatura, están dañando no solo gravemente la democracia, sino que además señalan al que haga falta, funcionarios públicos, las administraciones del Estado hasta la Policía Nacional para poner en duda los pilares que sustentan un Estado de Derecho", ha lamentado.

VOX CRITICA QUE SE "ALTERE EL CENSO ELECTORAL"

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha defendido que desde su partido vayan a llevar este asunto ante la Comisión Europea con único objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alterar el censo electoral". "Vamos a impedirlo con todos los medios", ha afirmado.

Así, piden a la UE que "haga lo mismo" que con Malta para conocer de verdad "dónde está la vinculación efectiva con España de quienes jamás han vivido aquí". "Si la Unión Europea actuó contra Malta precisamente por conceder nacionalidades sin un vínculo efectivo, también tiene que actuar contra esta ley de nietos. No puede ser un instrumento político de Sánchez. En Vox no vamos a quedarnos cruzados de brazos", ha defendido.