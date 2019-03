PP critica al Ayuntamiento por tener un coche de Medio Ambiente con distintivo B aparcado dentro de Madrid Central

Publicado 19/03/2019 18:04:15 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha aparcado este martes en el área de Madrid Central con pegatina B cuando tanto los vehículos con este distintivo como con C no lo pueden hacer.

La imagen la ha ofrecido el portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Consistorio, Íñigo Henríquez de Luna, a través de su perfil en Twitter, donde ha afirmado que el vehículo se encontraba en la calle San Pedro.

"A esto se le llama predicar con el ejemplo: los madrileños no pueden aparcar en Madrid Central con etiqueta B y C, pero los coches del Ayuntamiento sí. Hoy me he encontrado este coche municipal en la calle San Pedro, en pleno Madrid Central", ha explicado el 'popular'.