PP critica que la izquierda promueva "expectativas que no se pueden cumplir" en ampliación de Metro a nuevos desarrollos

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha criticado este jueves que la izquierda promueva "expectativas que no se pueden cumplir" en materia de transporte público para llegar a los nuevos desarrollos o creando nuevas estaciones en municipios.

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley del PSOE que pedía un 'estirón' de Metro de Madrid con varias propuestas para extenderlo a municipios de la corona metropolitana y a los nuevos desarrollos. Entre sus planteamientos están retomar estudios técnicos y geológicos para llevarlo al El Cañaveral, Los Cerros o Valdecarros, así como conectar nuevas zonas como Parla o Perales del Río (Getafe), garantizando además la gestión pública de la Línea 9.

En concreto, el diputado 'popular' Enrique Serrano ha criticado que la izquierda no quiera ofrecer soluciones a los problemas de movilidad de los madrileños sino generar "expectativas".

"Esto va de qué es viable, qué es útil y qué se puede pagar. Y en eso, su PNL hace aguas por todos los lados. Pero hay algo todavía más grave. Han pasado de puntillas una vez más por el verdadero problema de la movilidad de Madrid, que es la situación de Cercanías, ni una sola autocrítica", ha criticado.

En concreto, ha subrayado que la extensión de Metro a nuevos desarrollos como El Cañaveral o Los Cerros "no es viable" y el PSOE "lo sabe", mientras que en el caso de la extensión de Metro a municipios como Parla o la ampliación de la L10 en Móstoles ha indicado que las prioridades ahora deben centrarse en "zonas con mayor crecimiento e impacto en la movilidad".

Para defender la iniciativa ha intervenido la diputada Cristina González, quien ha afirmado que en materia de infraestructuras se está optando por la "improvisación" y ha advertido de que hay "barrios enteros, especialmente en el sur y en los nuevos desarrollos, que siguen esperando una conexión digna y eficaz y acorde sobre todo al Siglo".

Así, ha censurado que hay "barrios enteros ya en marcha" con los desarrollos con "miles de familias viviendo allí o a punto de hacerlo" sin que se le atiendan las necesidades de movilidad. González ha exigido también "una estrategia real para la corona metropolitana" porque "no puede ser que en pleno año 2026" Parla "siga esperando el Metro" o que en el barrio de Perales del Río de Getafe "esté completamente aislado".

Por Más Madrid ha tomado la palabra Marisa Escalante, quien ha afirmado que el Ejecutivo regional opta por el "deterioro" de la red del transporte, especialmente el del Metro de Madrid.

Sobre la propuesta del PSOE ha afirmado que hay que ampliar el Metro pero que "se queda corta" porque "se queda en la lógica de ampliar la red y no entra lo importante, resolver los agravios comparativo". "No podemos hablar solo de ampliaciones mientras el servicio sigue fallando cada día", ha lanzado tras afirmar que no debe "empeorar lo que ya existe" y debe atender a los barrios sin "dejar ninguno atrás".

VOX CRITICA QUE NO SE OFREZCAN LAS "INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS"

El diputado de Vox Javier Pérez Gallardo ha tildado de "barbaridad" la tendencia del PP de Madrid de que siga creciendo la región "sin dar los servicios y las infraestructuras necesarias para ello".

"Si ya tenemos un Madrid colapsado, tanto las carreteras, los autobuses interurbanos, los urbanos, el metro, cercanías, lo que va a pasar es un colapso todavía mayor", ha indicado, además de subrayar que el futuro de Metro de Madrid tiene que ir "de la mano" de los nuevos desarrollos urbanísticos, además de incidir en la importancia de "no dejar solos" a los ayuntamientos.