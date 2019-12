PP, Cs y Vox piden en la Asamblea que el Gobierno respete que "las comunidades no pueden ser consideradas naciones"

Publicado 19/12/2019 21:15:13 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP, Ciudadanos y Vox han pedido en la Asamblea de Madrid que se inste al Gobierno central a que respete la Constitución y su indisoluble unidad, recogida en su artículo 2, "entendiendo que las comunidades autónomas, son parte fundamental del Estado y no pueden ser consideradas naciones".

Así lo han acordado dando luz verde a una proposición no de ley debatida en el Pleno de este jueves, que no ha contado con el apoyo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie.

En el debate parlamentario, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara autonómica, César Zafra, ha indicado que las cesiones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, ponen "en peligro" la democracia. Así, ha espetado a los socialistas que cuando hablen con ERC lo que van a querer estos es preguntar qué hay de los que están de la cárcel y que para cuándo el indulto, que cuando lo hagan PNV preguntarán "cómo viene el cuponazo este año" y que le estremece pensar "que querrán los de Bildu".

DEFENDER LA UNIDAD, DICE PP

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha defendido que esta iniciativa es "oportuna" porque "además de apostar por la unidad de España hay que defenderla". En este punto, le ha pedido al PSOE que no negocie "con independentistas catalanes" ni que ponga parte del Gobierno en manos de un partido "que le quitaría el sueño" no solo al presidente Pedro Sánchez "sino a la mayoría de españoles". "Sean claros y en estos momentos de negociación no hablen ni engañen", ha espetado.

Por su parte, el diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha sostenido que el PSOE quiere "formar un gobierno y lo está negociando a estas horas con quienes han atentado y quieren seguir atentando gravemente contra la Constitución, la democracia y la existencia de España".

El parlamentario de Unidas Podemos-IU Jacinto Morano ha defendido que hablar de naciones "es perfectamente compatible con la Constitución". "El problema no son las nacionalidades ni naciones sino el nacionalismo que proclama que cada nación le corresponde un estado. Esto yo lo respeto, aunque no soy nacionalista, pero es una posición excluyente", ha dicho.

INDIGNANTE E IMPROCEDENTE

El portavoz de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà ha sostenido que le resulta "indignante" que en la política española no haya "ningún tiempo para hablar de nada más que de Cataluña". "Ya lo único que nos faltaba es que no solo se comiera el conjunto de asuntos nacionales sino que la agenda catalana se coma también a la madrileña", ha manifestado. En este punto, ha criticado que Ciudadanos, PP y Vox lleven "mucho tiempo cuestionando la amplitud de la Constitución".

El portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribes, ha manifestado que están a favor de la unidad de España y al mismo tiempo en contra de esta iniciativa. A su parecer, es una "improcedencia" y un "sinsentido".

"No se comprenden ni la Democracia ni la Constitución sin el PSOE. Somos, además, el único partido hoy en 2019 que cuenta con representación en todo el territorio nacional. No solo queremos a España sino que la entendemos en su complejidad. Comprendemos España en su diversidad mejor que otro partido", ha reivindicado.