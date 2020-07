PP, Cs y Vox piden más medidas para Barajas: un registro de contacto de turistas, exigir PCR y regular las esperas

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha pedido, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, que se inste al Gobierno central a que lleve a cabo distintas medidas preventivas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, especialmente a turistas provenientes de destinos internacionales.

A través de una proposición no de ley (PNL), que se ha debatido en el Pleno de la Asamblea de Madrid, han solicitado un formulario en formato electrónico con posibilidad de completarlo tanto a través de una aplicación de teléfono móvil como en el control de acceso y que se tome temperaturas por medio de cámaras térmicas a todos los usuarios.

Asimismo, con la abstención de PSOE, Más Madrid y Podemos, han exigido la creación de un registro de contacto de turistas por si fuera necesario realizar un seguimiento del contagio, que se entreguen mascarillas y guantes al descender del avión así como regular las esperas en toda la zona aeroportuarias tanto interiores como exteriores con señalización de ritas y marcadores de distancia de seguridad.

También han pedido establecer un canal de comunicación con los Sistemas de Salud de las distintas comunidades autónomas y exigir PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados con una previsión de 24-38 horas para evitar riesgos.

REFORZAR LA SEGURIDAD

La diputada de Ciudadanos Noelia López ha señalado que lo que lo que solicitan es "sentido común" porque buscan "cooperación institucional" entre el Gobierno central y regional con el objetivo de reforzar "la seguridad de una infraestructura crítica". "El coronavirus no entiende de fronteras ni de aduanas. El coronavirus ha ido por el mundo en avión", ha subrayado, al tiempo en el que ha indicado que las medidas implantadas son "insuficiente".

A continuación, la parlamentaria de Más Madrid María Acín se ha posicionado en contra de esta propuesta al considerar que el Ejecutivo regional ha estado "usando Barajas" como "elemento de desgaste contra el Gobierno central. Además, cree que deberían añadir que este plan tuviera en cuenta los aeropuertos del entorno, incluyendo los países de la UE porque sino "no tendría ningún sentido" y ha afeado a Cs que "no esté verdaderamente preocupado" por la situación actual porque no denuncian "las insuficiencias de la región".

En esta línea, la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, ha sostenido que, aunque comparten "preocupaciones", consideran que estas peticiones son "bastante" irreales. En este punto, ha puesto el foco en que el Gobierno autonómico quieren que se abra "la economía" pero a la vez proponen ser "más restrictivos que nadie", y "sin contar" con la Unión Europea.

COMPETENCIA IMPLICA "RESPONSABILIDAD"

El diputado de Vox Javier Pérez Gallardo ha indicado que pese a que el control de fronteras es competencia del Gobierno de España, la Comunidad puede "actuar y hacer algo" como, por ejemplo, la compra de test masivos y hacer más controles. "El Gobierno de la nación no va a cambiar de opinión, así que hagan todo lo posible hagan todo lo posible para garantizar que todas nuestras libertades no se vean amenazadas", ha solicitado.

Por su parte, el parlamentario del PP David Erguido ha sostenido que esta es una iniciativa que se refiere a una competencia "exclusiva" del Estado y cree que toda competencia implica "responsabilidad". Así, ha incidido en en que el Gobierno regional se vuelve "a adelantar, a prevenir y a hacer el trabajo que no hace" el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "¿A quién hacen daño más medidas?", se ha preguntado.

Por último, el diputado del PSOE Agustín Vinagre ha criticado que al Ejecutivo madrileño "le importa poco" lo que acontezca en Barajas y cree que solo es una "excusa para montar una campaña mediática y buscar un elemento de confrontación" con el Gobierno central. "Pónganse las pilas y a ver si son capaces de conseguir que la sanidad madrileña esté preparada", ha zanjado.