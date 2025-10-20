El PP defenderá en el Pleno sobre el aborto de este viernes que las mujeres puedan recibir información voluntariamente

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el Palacio de Cibeles, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El encontronazo de posiciones en torno a Gaza marca el Pleno de Cibele - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá en el Pleno extraordinario sobre el aborto que se celebrará este viernes que las mujeres puedan recibir información voluntariamente, una sesión donde el Grupo Popular defenderá la postura de la enmienda transaccional que llevaron a la sesión ordinaria de septiembre y que Vox, como proponente de la iniciativa, no quiso aceptar, ha trasladado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a preguntas de los periodistas.

La transaccional del PP apuntaba que el Ayuntamiento, "previamente estudiado por los servicios jurídicos municipales, proporcionen información a las mujeres sobre el trauma post aborto en la ciudad de Madrid", una información que "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible en los Centros Municipales de Madrid Salud, Espacios de Igualdad (futuros Centros de Atención Integrales a la Mujer CIAM), Samur Social y Centros de Servicios Sociales". Dicha información estaría "incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados".

Desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, Almeida ha confirmado que la fecha de este Pleno extraordinario forzado por la izquierda será este viernes, a las 13.30 horas, después de la Junta Local de Seguridad, reunión que se celebrará en la sede de Delegación de Gobierno con Francisco Martín.

"Es cierto que el sentido de la votación del Grupo Municipal Popular no ha sido entendida. Nosotros tenemos muy claro que hay que dar información, que esa información se tiene que recibir voluntariamente por parte de las mujeres y que, al mismo tiempo, nuestra enmienda transaccional era lo que decía en aquel momento y, por tanto, vamos a defender la misma postura que en aquel momento presentamos y que Vox no quiso aceptar", ha expuesto Almeida.

El primer edil ha aprovechado para enviarle un mensaje a la izquierda. "Espero que ningún concejal tenga la osadía de quejarse porque se celebre un Pleno Extraordinario un viernes a las 13.30 horas porque sería un muy mal ejemplo para todos los madrileños que trabajan los viernes por la mañana y por la tarde", ha lanzado.

"Ya conozco a algunos de los sospechosos habituales que van a empezar a decir que cómo puede hacerse un Pleno un viernes a las 13.30 horas cuando, que yo sepa, es día laborable y espero que por respeto a los madrileños nadie diga que ese Pleno se tiene que celebrar otro día y a otra hora", ha concluido.