PP defiende que gobiernan "sin el beneplácito de Bildu" y agradecen a Almeida que quiera continuar: "Lucas te necesita"

Ha acusado a la izquierda de ser "negacionistas del esplendor de Madrid"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha defendido que ellos gobiernan "sin neecsitar el beneplácito de Bildu o de ERC", para agradecer al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que quiera continuar porque Lucas, su primer hijo, le necesita.

"Lucas te necesita", se ha dirigido Izquierdo al primer edil en el Pleno del Estado de la Ciudad, en el que también ha felicitado a la jefa de la oposición, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por su reciente maternidad. Sus primeras palabras han sido para contestar a la socialista Reyes Maroto, después de calificar de "hooligan" al delegado del Gobierno, Francisco Martín, no invitado a la sesión extraordinaria. Tampoco se ha olvidado del portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, porque "parecía que se iba a presentar de alcalde por Gaza" pero en Palestina "no hay la libertad de Madrid y probablemente si usted estuviera en Gaza no le dejarían hablar por su forma".

Izquierdo ha acusado a la izquierda de ser "negacionistas del esplendor de Madrid", que reposa en "las políticas de Almeida y del PP". "Hemos pasado de un Madrid gris cuando gobernaba Manuela Carmena a un Madrid más alegre, más vivo y más atractivo. Gracias alcalde por querer continuar", se ha dirigido al primer edil. "Lucas te necesita, como padre y como alcalde", ha asegurado ante una ciudad de oportunidades y no lo que "ofrece esta izquierda trasnochada y nostálgica" en un "Madrid triste, mustio y sin proyecto".

"Este equipo de Gobierno no necesita el beneplácito de Bildu ni de Esquerra Republicana, ni pedimos permiso en Suiza para gobernar. Tenemos el mandato ciudadano, el de las urnas, donde obtuvimos una inmensa mayoría absoluta, y gestionamos a pesar del catastrofismo y de la dedicación de la oposición para poner palos en las ruedas", ha condenado.

"LA QUE ESTÁ AGOTADA ES USTED BORRANDO MENSAJES DE ALDAMA"

Ya centrando en el PSOE, Carlos Izquierdo ha aseverado que sólo le importa "la supervivencia de Pedro Sánchez". "Ustedes están pendientes de hacer tuits ofensivos contra el PP mientras tienen parados los trenes, colapsadas las estaciones y los viajeros en plena ola de calor sin aire en los vagones y otros, como el alcalde, comienza el soterramiento de las A-5 e inicia la construcción del Paseo Verde del Suroeste, el Parque de Ventas y el Parque Castellana", ha proseguido.

"La que está agotada es usted borrando mensajes de (Víctor) de Aldama y cualquier rastro que le implique en la corrupción de Sánchez", ha lanzado a la socialista. "Dice que el proyecto de Almeida está agotado sin antes mirarse en el espejo de ese proyecto de Sánchez, un proyecto que murió muerto desde el mismo día que nació porque no es de Pedro Sánchez, es de Bildu, es de ERC, de PNV y de Junts. Sánchez no gobierna con su proyecto a las órdenes de Turull, de Puigdemont o de cualquiera que le preste sus votos", se ha dirigido a la izquierda.