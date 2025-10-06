PP dice que no se puede "obligar a los médicos a que practiquen abortos" y PSOE exige a Madrid el registro de objetores

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha afirmado que no se puede "obligar a los médicos a que practiquen un aborto" igual que no se puede "prohibir" que se ejerza "en los términos que establece la ley", mientras que el PSOE-M ha exigido a la Comunidad que "cumpla la ley" y presente el registro de objetores de conciencia ante las interrupciones voluntarias del embarazo.

"Simplemente decir que no se puede prohibir el aborto en los términos que establece la ley. Tampoco se puede obligar a los médicos a que practiquen un aborto", ha sintetizado el 'popular'.

Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que el Gobierno central haya dado tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear este registro. Este viernes la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, afirmaba que la lista de objetores "es inútil" y para "lo único que sirve es para señalar".

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha expuesto que en 2024 hubo en España "más de 106.000 abortos", por lo que "no se puede decir que esté restringido de ninguna manera" y ha tachado de "desgracia" el número de interrupciones voluntarias del embarazo. "No vamos a contribuir a la campaña de propaganda que está haciendo Sánchez, a las cortinas de humo que quiera plantear", ha zanjado.

Por su parte, su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha indicado que pedirán este jueves a Matute que publique el registro de objetores y ha advertido de que no se va a "dar ni un paso atrás en los derechos que tanto ha costado conquistar a las mujeres".

"Es un mensaje que la señora Ayuso y el señor Almeida tienen que tener clarísimo. El PSOE aquí en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento y desde el Gobierno de España, no va a permitir que el Partido Popular, por no hallar su lugar, hagan que las mujeres retrocedamos a más de 50 años atrás", ha advertido.

Asimismo, ha reivindicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "tomado las riendas" ante la situación provocada por la "simbiosis del PP con Vox" y ha propuesto blindar el "derecho de la mujer al aborto" en la Constitución Española.

Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha indicado que la Comunidad de Madrid "debe cumplir la ley" aportando este registro de objetores y también "garantizando el derecho al aborto" en la Sanidad Pública.