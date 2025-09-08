PP espera un DER "bronco y de insultos" mientras la oposición prepara un choque frontal contra Ayuso

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante a la primera sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid de 2024 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid espera que el Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno --conocido como Debate sobre el Estado de la Región (DER)-- sea "bronco y de insultos" al tiempo que la oposición --Vox, PSOE y Más Madrid-- prepara un choque frontal contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Lo han ido desgranando los distintos portavoces de los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea, que acogerá el jueves y el viernes el DER. El primer día tomará la palabra Ayuso, mientras que el segundo será el turno de los grupos parlamentarios y de la réplica de la presidenta.

"No hay nada que les venga bien, todo lo critican. Seguramente propongan un debate absolutamente bronco y de insultos", ha augurado el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, quien ha situado en el extremo contrario al Gobierno autonómico y al Grupo Parlamentario Popular.

Así, ha señalado que en el DER se dará cuenta de medidas a impulsar por el Ejecutivo regional como nuevas bajadas de impuestos, propuestas enfocadas a la promoción de la natalidad, revitalización de pueblos o propuestas en materia de educación y salud para seguir "desarrollando el programa electoral" con el que los 'populares' se alzaron con una mayoría absoluta en 2023.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que sus propuestas son "claras y evidentes" y ha citado como ejemplos de reclamaciones que plantearán en el DER el cierre de los centros de acogida de migrantes, reducción de gasto supérfluo" o la recuperación de los "contrapesos de poder" como el Consejo de Transparencia.

Su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que su intervención pivotará sobre los servicios públicos y el "Estado del Bienestar", centrándose en sanidad, educación o servicios sociales.

Ha afirmado que quieren evidenciar que la mandataria autonómica lo utiliza "para hacer negocio", añadiendo que desconoce si lo hace "para ella, su entorno y sus amigos". "Sus políticas no mejoran en nada la vida de los ciudadanos de Madrid. Queremos poner el acento en la importancia de una educación pública fuerte, una sanidad pública fuerte, unos servicios sociales que acompañen. La importancia del alma de lo que es Madrid", ha apostillado.

En el caso de Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, considera que en el DER se explicitarán "dos modelos": "el 'trumpismo' de Ayuso y la izquierda madrileña".

Entre sus reivindicaciones, defenderá un modelo con una "fiscalidad justa" para poder "garantizar el derecho a la vivienda" de los madrileños y el "blindaje de los servicios públicos".