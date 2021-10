El PP evita posicionarse ante la propuesta de Vox de hacer gratuita la Educación Infantil de 0 a 3 años

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular no se ha posicionado este jueves ante la iniciativa de Vox en la Asamblea de Madrid que pedía al Gobierno de la Comunidad de Madrid instaurar la gratuidad de la Educación Infantil de Primer Ciclo de 0 a 3 años en la región.

Esta es una de las peticiones que Vox ha puesto como línea roja para dar su apoyo a los Presupuestos Regionales para 2022, cuyo proyecto irá este miércoles al Consejo de Gobierno, tal y como ha anunciado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Esta Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox ha contado, además de con la abstención del PP, con el voto en contra del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, por lo que no ha salido adelante.

En el debate parlamentario, el diputado de Vox Jaime de Berenguer ha considerado que su reclamación es "justa y buena", y trata de "hacerle la vida más fácil a los jóvenes, a los que tienen trabajos débiles, a los que están empezando a formar una familia". Por ello, ha pedido al PP que sea "valiente".

El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno considera que no hay que hacer "barra libre al cheque escolar" cuando se puede invertir en crear nuevos centros públicos y aumentar la oferta educativa y la equidad. "¿Para qué queremos gratuidad cuando no llega la educación infantil al 60% de los niños? ¿Para qué queremos gratuidad si la educación no es buena? Serían aparcamientos de niños y no tendría buen carácter educativo", ha sostenido.

A continuación, la parlamentaria de Más Madrid Tania Sánchez ha indicado que se debería cambiar el modelo educativo para que se centre en la educación y desarrollo de los niños. Considera que a Vox no les preocupa la gratuidad de la educación y les ha trasladado que una sociedad igualitaria se produce cuando todo el mundo, independientemente de su economía, accede a la misma calidad educativa.

La diputada del PSOE Marta Bernardo ha criticado que Vox proponga una medida sin decir "cómo" la llevarían a cabo y sin dar pasos previos. Además, ha censurado que usen la Educación desde "un populismo máximo" y que quieran volver a "los cheques de gratuidad", que los socialistas consideran "inestable". Pese a que están de acuerdo en el objeto de la propuesta no lo están "con el fondo ni con la forma".

Por su parte, la parlamentaria del PP Lorena Heras se ha mostrado sorprendida de que Vox lleve a la Cámara regional en forma de PNL cuando es un tema que debe tratarse "en profundidad". "Tienen nuestra mano tendida. Hoy lo valiente es nuestra unión frente a la izquierda porque si PP y Vox no superamos lo que nos divide, el sistema educativo madrileño quedará a merced de los ademanes social comunistas", ha lanzado.