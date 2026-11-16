PP exige a Delegación que garantice "la seguridad y la libertad de todos" tras cancelarse un nuevo acto de Zarzalejo

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha exigido a la Delegación del Gobierno que garantice "la seguridad y al libertad de todos los madrileños" tras cancelarse este lunes un nuevo acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por la presencia de manifestantes contra su gestión.

"En Madrid nadie puede arrogarse el derecho de decidir quién puede habla", ha lanzado el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Cerca de un centenar de profesores se han concentrado desde una hora antes al grito de "Educación, justa y de calidad" frente al Espacio Berltesmann, donde la consejera iba a inaugurar la jornada sobre 'Formación Profesional dual, sus resultados, aprendizajes y perspectivas de mejora', organizada por el diario 'El Periódico de España'.

Díaz-Pache ha afirmado que "perseguir a quien piensa diferente para impedirle que hable es violencia política" y ha advertido de que "ya está bien de blanquear a los radicales de ultraizquierda y de justificar su intimidación como si fuera una forma legítima de hacer política.

"Las calles no son suyas y no van a imponernos con gritos ni con pánico lo que no son capaces de ganarnos en las urnas", ha proseguido el 'popular', quien cree que tratan de "imponer por el miedo lo que no consiguen convenciendo".

Es por ello que considera que la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, tiene que garantizar el orden público y tiene que impedir que cuando hay un acto programado de la consejera de Educación no se celebre. "Y si hay radicales que van a reventarlo, pues tiene que estar la policía para impedir que se suspenda el acto. Es así de sencillo", ha zanjado.