PP-M exige a la izquierda que deje de hacer "turismo bélico" en Gaza como la "diputada transexual" de Más Madrid

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha exigido a la izquierda que deje de hacer "turismo bélico" con el conflicto de Gaza como "la diputada transexual" de Más Madrid Jimena González que se enroló en una flotilla rumbo a la Franja.

Así lo ha trasladado en la rueda posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado por la situación en Gaza y por la propuesta de Más Madrid de una Declaración Institucional para que la Asamblea haga propias las palabras del Rey Felipe VI ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las que reclamaba a Israel que "detenga la masacre".

"El Gobierno italiano ha ofrecido a la flotilla descargar su ayuda humanitaria y llevarla a Gaza en la flotilla. Ha descartado esa opción porque lo que pretenden es hacer mucha propaganda de sus ideas de su política y no ayudar a la población gazatí", ha lanzado el portavoz 'popular', quien cree que están haciendo "propaganda política con este conflicto".

A renglón seguido, ha tachado de "muy curioso" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya conseguido que Más Madrid "se haga monárquico" y ha deslizado que esperen "que dure" porque estarían "muy contentos de que el resto de partidos del arco parlamentario de la Asamblea de Madrid compartieran con el Partido Popular la defensa de la Corona".

Para Díaz-Pache no deberían estar los parlamentos regionales para "confirmar o reprobar" las palabras de Su Majestad el Rey porque su labor institucional "con eficacia" y no van a "entrar en ese juego".

MM SEGUIRÁ "INSISTIENDO"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que seguirá "insistiendo" antes del Pleno de este jueves para lograr que salga adelante la Declaración Institucional, para la que es imprescindible unanimidad de todos los partidos.

"No sabemos si es por convicción o por deudas inconfesables con el lobby pro-Israel de tantos negocios tiene en Madrid. Así que aquí seguimos preguntándonos qué le debe la señora Ayuso a Israel para ejercer de manera entusiasta como portavoz de Netanyahu en España", ha espetado Bergerot.

A renglón seguido, ha cargado contra la "derecha tan sectaria" que "ni siquiera es capaz de suscribir las palabras del Rey" que exige que pare "la masacre sobre Gaza".

En el caso del PSOE, su portavoz, Mar Espinar, ha señalado que está a favor de esta DI y ha garantizado que estará allí donde se "permita expresar la defensa de los Derechos Humanos y contra el genocidio que está llevando a cabo el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino".

Para la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha acusado a la "extrema izquierda" quieren "tapar con la bandera de Palestina los ojos a los españoles y a los madrileños" para "tapar los casos de corrupción del Gobierno que apoyan".