El PP exigirá en Cibeles elecciones por el "bloqueo político" de Sánchez y responsabilidades por la "corrupción de PSOE"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). El debate parlamentario se centra hoy en dos temas principales: la reforma del Reglamento del Congreso prese - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en el Pleno de Cibeles conseguirá sacar adelante una proposición en la sesión de este martes por la que exigirán la convocatoria de elecciones generales a causa del "bloqueo político" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas de la democracia", además de reclamar "la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción" en el PSOE.

En la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, censurará "la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza parlamentaria", esto es, "la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación".

De ahí pasará a poner el foco en "los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con las actividades del Gobierno y las del PSOE y que han desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de Organización designados por Pedro Sánchez".

Igualmente reclamarán "depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y exaltos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el PSOE para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al partido y el entorno familiar del presidente Sánchez".

Desde el PP sostienen que la actual legislatura "atraviesa una situación de extraordinaria debilidad política e institucional". "No puede sino calificarse como de extremadamente grave y alarmante que, según las investigaciones llevadas a cabo por la UCO, se haya podido establecer una muy plausible conexión de causalidad entre los famosos cinco días de 'reflexión' de Pedro Sánchez y su carta a la ciudadanía con el inmediato desencadenamiento de una operación de cloaca o guerra sucia contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil, presuntamente comandada por Santos Cerdán y Leire Diez, financiada por el PSOE y con, al menos, el conocimiento de la directora general de la Benemérita", Mercedes González.

El Gobierno "no ha hecho más que redoblar su estrategía de encastillamiento y de disparates e insultos cada vez más groseros contra la acción de la Justicia, seguramente porque pese a todos los intentos, aún no ha sido capaz de controlarla en su propio beneficio", argumentan en el Grupo Municipal Popular.