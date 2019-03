PP insta a Villacís a que aclare si pactará con el PSOE en el Ayuntamiento: "Que deje de mirar al viento"

Publicado 25/03/2019 14:49:12 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio y también candidata, Begoña Villacís, a que aclare si va a pactar con el PSOE tras las elecciones municipales porque asegura que aún no ha dicho "ni mu" al respecto. "Que deje de mirar al viento", ha apostillado.

Para Almeida, con Villacís no está garantizado que Manuela Carmena no vuelva a ser alcaldesa ya que no ha descartado pactar con el PSOE aunque desde la formación a nivel estatal e Ignacio Aguado, la semana pasada, a nivel regional, hayan anunciado que no pactarán ni con Pedro Sánchez ni con Ángel Gabilondo.

Tras en una visita este lunes a las oficinas del Distrito Castellana Norte, ha afirmado que el votante de Ciudadanos en la ciudad de Madrid "tiene que ser consciente" de que su voto puede acabar en un gobierno de Manuela Carmena y que, por tanto, solo hay dos modelos posibles, el modelo "populista" de izquierdas de Manuela Carmena y un modelo de centro derecha liberal liderado por el mismo.

Así, ha destacado que el PP es "el único" que garantiza un programa "netamente" liberal. "No lo garantiza Vox por razones obvias ni Ciudadanos, porque a pesar de que Ignacio Aguado ha dicho que no pactará con el PSOE en la Comunidad de Madrid, todavía Begoña Villacís no ha dicho ni mu", ha añadido.

En este sentido, Martínez-Almeida ha apuntado que no entiende cómo pueden pretender que alguien vote a Ciudadanos si "son incapaces de entenderse de cuestiones esenciales".

De esta manera, ha mantenido que son los únicos que son capaces de "poner de acuerdo" a Ciudadanos y a Vox, algo que tacha de "tremendamente importante" y que sin el PP no serían capaces de conseguir un acuerdo.

Por último, el portavoz ha afirmado que Villacís tiene que hacer "un ejercicio de madurez", que tiene que dejar "de mirar el viento" y contarle a los ciudadanos si el voto a Ciudadanos va a servir o no para que gobierne "la izquierda radical" en la ciudad de Madrid ya que en estos momentos, según ha señalado, "ese riesgo existe".