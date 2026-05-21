PP-M ironiza con el "proyecto ilusionante" que Emilio Delgado ha aparcado tras el "mercadeo interno" en Más Madrid

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades comparece - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha ironizado este jueves con el "proyecto ilusionante" que había dicho el portavoz adjunto de más Madrid Emilio Delgado que quería encabezar en su formación que ha aparcado pro el "mercadeo interno".

"Emilio Delgado parecía que tenía ganas de liderar un proyecto para a los madrileños, pero se ve que en el mercadeo interno prefiere dejar ese proyecto que tenía ilusionante, según él, para Madrid, para irse al Congreso, pero tener un plan B amarrado para volver a esta Asamblea si no le sirve o no le sale bien el proyecto del Congreso", ha lanzado Díaz-Pache en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

Este miércoles se conocía el acuerdo cerrado entre Delgado y la ministra de Sanidad, Mónica García. Cerraba la crisis interna con una lista única a primarias encabezada por García y con Delgado de 'número 3'. Situaba también como "referentes" a un hipotético camino al Congreso de los diputados a Delgado, al portavoz adjunto en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, y la diputada en el Congreso, Tesh Sidi.

Entiende Díaz-Pache que Delgado tiene "un plan B amarrado" para volver a la Asamblea si no le "sale bien" el proyecto en la Cámara Baja. "Debe ser marca Más Madrid, porque eso es exactamente lo que ha hecho también Mónica García, que se ha ido al Ministerio sin abandonar la patita puesta en esta Asamblea de Madrid para venir ahora a pelear contra Isabel Díaz Ayuso después del fracaso ministerial", ha añadido.

También ha sido preguntado por las declaraciones del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que se ha mostrado "dispuesto" a presentarse a las generales liderando un nuevo espacio de izquierdas.

"Yo creo que a la izquierda soberanista no le queda más remedio que unirse para intentar hacer un proyecto común de ruptura con España", ha planteado Díaz-Pache, quien cree si Más Madrid está en ese proyecto "tendrán que explicarlo a los madrileños" que siempre han sido favorables a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

"Madrid no es así, Madrid no quiere romper con la Constitución, Madrid no quiere una nación de naciones, Madrid es España, es la capital de nuestro país y cualquier proyecto rupturista no estará de acuerdo con los madrileños", ha zanjado.