PP lleva al Pleno de Cibeles una iniciativa para instar al Gobierno a trabajar junto a Ayuntamiento en el Abroñigal

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid llevará al próximo Pleno de Cibeles una proposición para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a trabajar con el Consistorio en el desarrollo del ámbito de Abroñigal.

Así lo ha avanzado el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo, en la rueda de prensa previa al Pleno de este martes, donde ha enmarcado esta iniciativa en la Estrategia del Sur anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Izquierdo ha defendido que el equipo de Gobierno está "absolutamente comprometido" con los distritos del sur y sureste de la capital y ha situado la actuación sobre Abroñigal dentro de ese objetivo de reequilibrio territorial. Según ha señalado, en estos nueve distritos vive "aproximadamente el 45% de la población" de la ciudad.

En este contexto, ha explicado que el alcalde ya había señalado su intención de dirigirse al Ministerio de Transportes para solicitar el desarrollo de este espacio, al considerar que puede abrir nuevas oportunidades para Madrid.

Según ha indicado, el desarrollo de Abroñigal permitiría generar vivienda, "especialmente para los jóvenes", así como actividad económica, "exactamente igual que pasa con Madrid Nuevo Norte".

El 'popular' ha subrayado que se trata de una proposición "sumamente importante" para su grupo y ha expresado su deseo de que cuente con el respaldo del resto de formaciones para reclamar al Ministerio que impulse esta actuación junto al Ayuntamiento.

MÁS MADRID Y PSOE FIJAN CONDICIONES

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha recordado que fue su grupo el que planteó por primera vez en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2021 abrir una reflexión entre todas las formaciones para transformar los suelos de oportunidad de la capital, entre ellos Abroñigal.

Maestre ha afirmado que se alegra de que el Gobierno municipal recupere ahora esa propuesta, aunque ha advertido de que la visión de su grupo sobre el desarrollo de la zona "no se parece en nada" a "ninguna de las operaciones especulativas" que, a su juicio, impulsa el Partido Popular.

En este sentido, ha defendido que el entorno de Abroñigal debe convertirse en "una gran zona de desarrollo tecnológico y de formación universitaria", con presencia también de viviendas y oficinas, pero con un modelo centrado en el impulso de la actividad económica en el sur y no en un desarrollo "especulativo".

Así, ha avisado de que si la propuesta del PP es de "especulación y pelotazos", la respuesta de Más Madrid será 'no', mientras que si pasa por un modelo de desarrollo ligado a tecnología y universidades, contará con su apoyo.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha cargado contra Almeida por presentar la Estrategia del Sur en Puente de Vallecas y limitar su anuncio al desarrollo de Abroñigal, un ámbito sobre el que, ha recalcado, no es competencia directa del Consistorio.

No obstante, ha defendido que el Gobierno de España sí está comprometido con el desarrollo de Abroñigal para la construcción de vivienda, equipamientos y la recuperación del entorno.

Preguntado por la prensa sobre este escenario en torno a esta propuesta, Izquierdo ha insistido en que Abroñigal es un espacio "fundamental" para la ciudad y ha afirmado que en la actualidad constituye "una auténtica cicatriz".

Además, ha sostenido que este ámbito "se puede desarrollar desde el punto de vista urbanístico" y ha señalado que durante mucho tiempo se ha ido trabajando en la parte logística en la zona de Vicálvaro, por lo que el objetivo del Grupo Popular es que ese proceso "se acelere" porque, a su juicio, "la ciudad lo necesita".