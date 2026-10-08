El PP llevará a la Junta Electoral Central la lona de Más Madrid sobre Almeida y los precios del alquiler

Lona desplegada en el balcón de Más Madrid en el Edificio de Grupos de la calle Mayor - MÁS MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará a la Junta Electoral Central la lona desplegada por Más Madrid en los balcones de sus dependencias en el Edificio de Grupos de la calle Mayor para criticar la política de vivienda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, según han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

La formación liderada por Rita Maestre buscaba recordar con esta acción el "orgullo de Almeida de no hacer nada" para "regular" el precio de los alquileres en la capital.

En concreto, la lona reproduce el intercambio en la red social 'X' en 2021. En aquella publicación, Más Madrid ironizaba sobre lo que haría el alcalde para regular los precios de los alquileres en la capital con una imagen en la que se leía 'NADA', a la que el regidor contestó con un "Exacto".

Más Madrid buscaba así denunciar que la crisis habitacional en la ciudad "no ha hecho más que empeorar", una situación de la que hace "responsable directo" al PP y sus políticas de vivienda "a la medida de fondos buitres y grandes especuladores".

Entre sus críticas, ha señalado la negativa del alcalde y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y frenar el incremento de los precios del alquiler.

EL PP MUNICIPAL REPROCHÓ QUE MM RECURRA A "LA PANCARTA"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, salió al paso este miércoles a las críticas defendiendo que el Gobierno municipal no intervendrá la propiedad privada. "Nada, eso es precisamente lo que vamos a hacer porque no vamos a intervenir la propiedad privada", manifestó.

Izquierdo vinculó la iniciativa de Más Madrid con la proximidad de las elecciones y le reprochó que recurriera a "la pancarta". Además, sostuvo que la formación no ha hecho "ni una sola propuesta por la vivienda" durante la legislatura.

Finalmente, frente al modelo de Más Madrid en vivienda, que calificó como el del "humo", la "pancarta" y la "demagogia", Izquierdo defendió el de Almeida, que es el de "los hechos", las "llaves en mano" y "más vivienda pública".