PP de Madrid, tras la candidatura de Ione Belarra: "Son multiplicadores de la miseria y los madrileños lo saben"

e8f90a1cc1e4e785a537744e2499e128.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que en Podemos son "multiplicadores de la miseria", algo que los madrileños "saben", después de que su secretaria general de Podemos, Ione Belarra, haya anunciado su intención de ser la cabeza de lista de su formación a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas en mayo de 2027.

"La izquierda y la ultraizquierda están destrozados en Madrid. Son multiplicadores de la pobreza, son multiplicadores de la miseria y yo creo que los madrileños lo saben", ha reivindicado el portavoz en un desayuno informativo celebrado este lunes en la capital.

Considera que Madrid es "el peor enemigo" del Gobierno de Pedro Sánchez y por eso es "su objetivo a batir" y es por ello que todos los candidatos de la izquierda "van a ser ministros y están cada uno a lo suyo, en sus peleas".

"La ministra Belarra va contra Mónica García, la ministra Mónica García va contra Óscar López y el ministro Óscar López no sabe a dónde va", ha criticado Díaz-Pache, quien ha asegurado que mientras tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tiene una estimación de voto "cercana al 50% y trabajando en que sea mayor".

Así, ha subrayado que el proyecto político del PP es "el mejor" y no cree que haya un viraje hacia esa "izquierda totalitaria que solo sabe fabricar miseria".