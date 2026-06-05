PP Madrid celebra que Ignacio Dancausa sea nuevo líder de NNGG a nivel nacional y cree que los jóvenes "salen ganando"

Archivo - El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Nacho Dancausa, - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha celebrado que Ignacio Dancausa vaya a ser el nuevo líder de Nuevas Generaciones del PP a nivel nacional y ha asegurado que la organización juvenil "sale ganando" con esta decisión.

Dancausa será el nuevo líder de NNGG tras haber presentado una candidatura conjunta con los otros dos aspirantes, el murciano Antonio Landáburu y la diputada en las Cortes Valencianas, Candela Anglès.

"Para nosotros es una grata noticia", ha señalado Serrano en declaraciones a los medios desde Alcalá de Henares, donde ha explicado que, cuando Dancausa les trasladó que tenía "la ilusión" de presentarse, desde la dirección madrileña le trasladaron "todo" su apoyo y le desearon "toda la suerte", siempre "respetando" los procedimientos propios de la estructura juvenil del partido.

"Yo creo que Nuevas Generaciones de España sale ganando con esta decisión", ha afirmado el secretario general del PP madrileño, que ha destacado "la fortaleza del proyecto" que representa Dancausa.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que ha realizado "revitalizando la organización en la Comunidad de Madrid" y convirtiéndose en "un auténtico referente dentro de Madrid y fuera de Madrid" como "la voz de miles y miles de jóvenes".

"Al final, yo creo que va a ser fundamental, como siempre lo ha sido en los cambios políticos, lo que digan los jóvenes", ha señalado. En este sentido, Serrano ha defendido que en Madrid los jóvenes se sienten identificados con el proyecto que lideran Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, y que, a su juicio, está representado por Ignacio Dancausa.

"Estoy convencido de que, con su liderazgo y su fortaleza, si somos capaces de extrapolar este modelo de Madrid al conjunto de España, NNGG gana, pero sobre todo ganarán los jóvenes y ganará nuestro país", ha concluido.