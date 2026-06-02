PP de Madrid censura que Junts critique a Sánchez "con la boca pequeña" y exige a socios que "dejen de sostenerlo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado este martes que Junts critique al Gobierno de la nación "con la boca pequeña" y ha exigido a los socios del Gobierno que "dejen de sostener" al presidente, Pedro Sánchez.

"Yo creo que lo que tiene que hacer Junts es decir si realmente está harto de este Gobierno como dicen, o lo hace con la boca pequeña, porque en esta medida hay que pasar de las palabras a los hechos que está muy bien decir que la situación es insostenible. Pero ¿quién sostiene al gobierno? Junts, PNV, Esquerra Republicana y Bildu", ha afirmado el 'número dos' del PP madrileño en declaraciones a los periodistas desde Leganés.

Así, considera que los partidos que dicen que la situación es "insostenible" lo que tienen que hacer es "dejar de sostener" a Sánchez. "Y en el momento en el que el gobierno vea que no existe esa posibilidad de sacar absolutamente adelante el gobierno democráticamente cae", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado que lo que hace falta en España ya no es una moción de censura, que es "un debate aceptable", sino unas elecciones para que el conjunto de los españoles "hable".

Es por ello que Serrano ha reivindicado que hay que dar "la palabra a la gente" en un país en el que ahora mismo "está todo paralizado" y en el que no se saca "nada adelante".

"Está cuestionada la gestión de los fondos europeos, está cuestionada la honestidad del propio Gobierno, del propio partido la honestidad personal del presidente y de su entorno familiar. Ante unas circunstancias como estas lo más sano es convocar elecciones", ha subrayado.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este martes que los socios del Gobierno se estén convirtiendo en "los pagafantas" del presidente de la nación.

"El presidente del Partido Popular lo que está haciendo sobre todo es un llamamiento a todos los grupos políticos que en este momento están apoyando al Gobierno más corrupto de la historia de la democracia", ha defendido el también portavoz del Gobierno madrileño en declaraciones a los periodistas tras participar en un coloquio en la Feria del Libro.

Sin embargo, ha criticado que Sánchez no se haya "dado por aludido" en las últimas elecciones en las que los españoles le han "marcado la puerta de salida" del Palacio de La Moncloa y ha asegurado que si sigue ahí es porque "determinados socios quieren que esté".

"Sumar, Compromís, Junts, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, en definitiva, se están convirtiendo en los pagafantas del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", ha afirmado García Martín, a la vez que considera que tienen una oportunidad de decirle a los españoles que no están "de acuerdo con la corrupción generalizada y sistemática".

Es por ello que ha insistido en que es necesario "devolver la voz" a los españoles a través de unas elecciones en las que se pueda dar paso "a un gobierno honrado que sea capaz de dirigir el país".