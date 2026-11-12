PP de Madrid cree que el Gobierno debe investigar "violencia de piquetes" y pide a izquierda que censure "amenazas

492d01aeffd21bba7ba7594763b2f0c5.jpg - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que el Gobierno de la nación debe investigar también la "violencia de los mal llamados piquetes informativos" y ha pedido a la izquierda que censure "coacción y amenazas" que llevaron a cabo durante la huelga de este 11 de noviembre.

Lo ha afirmado así en la antesala del Pleno en la Cámara regional, preguntado por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de instar al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, según fuentes del citado departamento ministerial.

Sobre la investigación que ha propuesto Marlaska, ha señalado que le parecería "raro" que no investigara también "la violencia de los piquetes informativos han ejercitado, sobre todo sobre las personas que querían ejercer su derecho a trabajar".

"Yo creo que nos estamos acostumbrando a esa impunidad ilegal de estos mafiosos que quieren coaccionar la vida de los demás y creo que esa ha sido una violencia que también es necesario investigar", ha apuntado.

Además, ha cargado contra la huelga de ayer, que fue "preventiva" contra "un gobierno que no existe" y para que no tuviera que dar explicaciones el Gobierno "que realmente existe", pero que fue "un rotundo fracaso".

Así, Díaz-Pache ha puesto el foco en las movilizaciones "con carácter violento" que se produjeron en las calles y espera que la izquierda instigadora de estas huelgas y de estos "disturbios" puedan puedan condenar "todos los actos violentos, la coacción, las amenazas e incluso la violencia física".

"Quedan poco más de 15 días para las elecciones, esperamos que esta agonía termine una vez que los españoles tengan voz y puedan cambiar al Gobierno que los sindicatos, despertando de su letargo, han intentado defender sin éxito", ha señalado.