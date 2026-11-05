PP de Madrid cree que Puente dimite "para proteger a Sánchez": "España va a hablar y va a cambiar el Gobierno"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que el ya ex ministro de Transportes Óscar Puente ha dimitido "para proteger" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la tragedia en Urda (Toledo) y ha subrayado que España "va a hablar y va a cambiar el Gobierno".

"Pedro Sánchez se ha desprendido por fin del último parapeto que le quedaba para intentar eludir sus responsabilidades. La dimisión de Oscar Puente era imprescindible, pero desde luego es absolutamente insuficiente", ha valorado el portavoz en la antesala del Pleno de la Asamblea.

Así, ha destacado que Sánchez "es el responsable" de esta tragedia y de las políticas de nombramiento en las cúpulas de Transportes que han llevado "al desastre".

"La eliminación de técnicos a todos los niveles en las empresas públicas y llenar esas empresas públicas de políticos de todos los partidos para garantizar su permanencia en el poder ha tenido consecuencias fatales. Las responsabilidades son siempre del presidente del Gobierno, que es el que pone esa política de fichajes", ha defendido Díaz-Pache.

Considera así que Sánchez es "el responsable último" y ha recordado que dentro de 24 días los españoles están llamados a las urnas y van a hacer "dimitir al resto del Gobierno".

Díaz-Pache ha valorado que no todos "son iguales", tal y como ha señalado Puente y ha incidido en que tras la dana de Valencia dimitió la responsable de Emergencias, mientras a nivel nacional no se produjo "ninguna dimisión" en los organismos que debieron avisar de los riesgos.

"Hay que recordar que el ministro Puente no dimitió después de Adamuz, entiendo que 46 muertos resultaron insuficientes para tener que asumir esa responsabilidad y que solo ha dimitido por cálculo electoral y porque al presidente del Gobierno le llegaron informaciones de que el ministro Puente, que sí parece que es igual que otros ministros del gobierno de Sánchez, pues era aficionado a la corrupción y a las fiestas con prostitutas", ha aseverado.

Así, ha añadido que el ministro Puente "no dimite por dignidad" sino que lo "echan las encuestas y lo echan para proteger" al Gobierno de Sánchez que está "en descomposición".