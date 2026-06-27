PP de Madrid critica la "huida hacia adelante" de Sánchez en el Comité Federal: "No podemos aguantar tanto bochorno"

1099923.1.260.149.20260627131128 Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas del Partido Popular - PP DE MADRID - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado la "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE y ha afirmado que en España no se puede aguantar ya "tanto bochorno ni tanta hipocresía".

Así lo ha expresado ante los medios de comunicación desde Las Rozas, donde ha visitado la nueva sala de drones de la Policía Local, después de que Sánchez haya reiterado que su partido no se ha financiado ilegalmente y haya defendido las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año.

Sánchez dice que han sufrido "un caso de corrupción" que afecta a la "antigua Secretaría de Organización" liderada primero por José Luis Ábalos y después por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

"Hablar de presunción de inocencia del presidente del Gobierno que utiliza nada más y nada menos que la inmunidad parlamentaria para llamar corrupta a la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) cuando ella no tiene ningún caso, ni de condena, ni de imputación, ni se le esté investigando ningún tipo de delitos relacionado con su gestión pública, ni de todos aquellos que tienen que ver con la honestidad de su círculo más cercano, de sus personas o de su familia, que fueron archivadas, pues me parece bastante hipócrita", ha criticado el 'número dos' de los 'populares' madrileños.

Espera que "cuanto antes" se disuelva el Ejecutivo y se convoquen elecciones porque ha subrayado que ya no puede aguantar "tanta hipocresía política y personal. "Es bastante bochornoso, no nos merecemos como país, como sociedad lo que estamos viviendo", ha afirmado, además de poner el foco en la "incertidumbre" que se genera a nivel internacional con un Gobierno "rodeado de corrupción".