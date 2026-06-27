Serrano (PP) pregunta si Hacienda se pondrá "del lado de la transparencia" o va a "proteger corruptelas" de Zapatero

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha preguntado este sábado si Hacienda se pondrá "del lado de la transparencia" o se va a dedicar a "mirar hacia otro lado" y "proteger las corruptelas" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero .

Lo ha trasladado así en declaraciones a los periodistas desde Las Rozas, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, haya ofrecido a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarla "potencial perjudicada".

"Sorprende que no lo haya hecho antes Hacienda. En un país en el que el Gobierno pretende cobrarte cuando pagas un regalo por Bizum a un amigo, que pretenden que tributen los regalos en metálico en las bodas o fiscaliza cuánto alquilas un apartamento, sorprende que todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción que estamos conociendo del Gobierno y del entorno personal del presidente no haya habido ninguna investigación todavía de la Agencia Tributaria", ha subrayado el 'número dos' del PP de Madrid.

Al hilo, se ha preguntado si la Agencia Tributaria ha hecho alguna investigación al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE o al "entorno de esa red corrupta". Considera que Hacienda debería abrir una investigación ante un caso en el que el expresidente del Gobierno "en su oficina pagada por todos y pagada por el PSOE, y tuviera en una caja fuerte joyas por valor de al menos 1,3 millones de euros que no las ha declarado".