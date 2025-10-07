PP de Madrid critica que PSOE quiera "boicotear el trabajo" de la FMM cuestionando "permanentemente" su legitimidad

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante la inauguración de la nueva sede del Partido Popular de Pozuelo de Alarcón, a 23 de mayo de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). s. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este martes que el PSOE quiera "boicotear el trabajo" de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) cuestionando "permanentemente" su legitimidad al ser una institución que "no controla".

"El PSOE solo acepta instituciones que se someten al sanchismo y en Madrid el sanchismo, por vía de Óscar López, ha contagiado al socialismo madrileño y pretenden someter a todas las instituciones", ha criticado el 'número dos' del PP madrileño desde Alcalá de Henares, donde ha participado en el encuentro de presidentes de federaciones de municipios y provincias organizado por su partido.

Así, ha defendido que los ayuntamientos "no pueden ser rehenes de la anti política" del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, mientras "los asfixia sin presupuestos fomentando el desorden migratorio. "Quiero agradecer aquí la presencia de la dirección nacional de mi partido porque esto es sinónimo no solo del reconocimiento al trabajo municipalista que hacemos desde el PP de Madrid sino especialmente a Judith Piquet como alcaldes de Alcalá de Henares y como presidenta de la FMM. Desde su presidencia en la FMM no solo se ha dinamizado una institución que estaba abandonada, sino que ha recobrado el protagonismo que merecía", ha aseverado.

En la misma línea, ha censurado que el PSOE "desprecie" el trabajo que se hace con concejales y funcionarios locales y ha subrayado que defender las instituciones es hacer frente al "proyecto autocrático que representa el PSOE".

"Vamos a hablar de vivienda, de inmigración, de cómo la situación actual está impactando en la realidad de los municipios y en el papel de los ayuntamientos. También tenemos que analizar como la ausencia de PGE impacta en las agendas locales. El descontrol que promueve el Gobierno con su buenismo y su falta de política migratoria termina afectando de lleno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos", ha incidido Serrano, quien ha asegurado que en Alcalá está "el mejor ejemplo", volviendo a pedir el cierre de este centro y de todos los de la Comunidad.

Censura que el Gobierno de España quiera "convertir" a los ayuntamientos en responsables de alojar en sus municipios "a miles de personas en condiciones que no reúnen la mínima dignidad sin recursos para los ayuntamientos". "Hemos pasado hace poco el ecuador de legislatura y puedo dar fe del extraordinario trabajo y del compromiso permanente que tienen todos y cada uno de ellos", ha apuntado.