PP de Madrid dice que la duda no está en qué consejería cogería Ciudadanos sino con quién querrán pactar en 2019

La vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Madrid, Ana Camíns, ha señalado que la duda no está en qué consejería cogería Ciudadanos sino con qué partido querrán pactar tras las elecciones de 2019.

Y es que, este mismo lunes el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha bromeado, en la presentación del acuerdo de Presupuestos para 2019 entre PP y Ciudadanos, sobre la posibilidad de que el portavoz de la formación 'naranja', Ignacio Aguado, entrase en el Ejecutivo como consejero tras los comicios.

En la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Autonómico, Camíns ha señalado que la primera duda que tienen es "con quién está Ciudadanos" porque antes de esta Legislatura dijeron que apoyarían a las listas más votadas en cada territorio pero "ahora donde dije digo digo Diego". "Ya no se someten a ese criterio con lo cual se abren a la posibilidad de apoyar a otras opciones de izquierdas", ha lanzado.

Además, ha recordado que ya en 2015 se les propuso entrar en el Ejecutivo regional y no quisieron, "prefirieron quedarse fuera, no involucrarse, no tener el desgaste que supone la labor de Gobierno".