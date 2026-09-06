PP de Madrid se lanza a "pelear cada municipio" buscando "el cambio en el sur" y avisa de que está "más vivo que nunca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano (3i) en las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid en Getafe - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid se lanza a "pelear cada municipio" de cara a las elecciones municipales de 2027 buscando "el cambio en el sur" y ha avisado de que está "más vivo, fuerte y preparado que nunca" porque tiene "la ambición de seguir siendo referencia".

"No vamos a renunciar a gobernar en ningún rincón de esta Comunidad. No vamos a decidir por anticipado que determinado municipio es difícil, que determinado barrio es complicado o que determinado resultado no merece la pena intentarlo", ha reivindicado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en la clausura de las jornadas de inicio del curso político del Grupo Parlamentario Popular.

Así, ha afirmado que detrás de sus siglas "hay una idea de España" y una determinada manera de entender la libertad, la responsabilidad y el servicio público, "que no depende de una coyuntura, de una encuesta o de un liderazgo concreto". "Las encuestas cambian; las convicciones no. Los titulares pasan; las organizaciones permanecen. Y un partido que sabe para qué existe siempre acaba encontrando el camino de vuelta", ha reivindicado Serrano.

En la misma línea, ha subrayado que el PP de Madrid es un partido "que no vive de la nostalgia" de lo que fue, sino que tiene la ambición de "seguir siendo referencia". En concreto, estas jornadas se han celebrado en Getafe, un municipio que asegura representa "la mediocridad de un Gobierno local incapaz de sacar el potencial que este importante municipio del sur tiene".

"Llevo viniendo mucho y sé de lo que hablo: enchufismo, impuestos, espionaje a vecinos y ataques a (Isabel Díaz) Ayuso. Pero ni una buena acción en favor de los vecinos", ha lamentado el representante 'popular', quien ha subrayado que el objetivo no es solo Getafe sino que a Leganés o Móstoles "se una el resto del sur de la región" porque "otra manera de hacer política es posible".