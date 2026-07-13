El PP de Madrid mantiene su apoyo al alcalde de Móstoles tras ser citado a declarar

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante un encuentro del PP, a 28 de mayo de 2026, en Leganés, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este lunes que mantiene su apoyo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras ser citado a declarar en calidad de querellado en la causa que se investiga contra él de acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido.

"Por supuesto que sí", ha respondido brevemente el 'número dos' de la formación madrileña en declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo en el centro de la capital. Además, y sobre la continuidad del regidor, ha respondido con la pregunta de si "debe dimitir el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

El alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 6 de octubre al juzgado. La citación se produce después de que la magistrada haya rechazado archivar el caso.

La querella se dirige contra el primer edil y contra el propio PP por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.